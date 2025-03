Laziomania: questa squadra merita la Champions più di Juventus e Milan

. L’istinto spinge a pensare che quella contro l’Udinese all’Olimpico sia. In realtà l’1-1 maturato all’Olimpico rappresenta per la Lazio. Il prezzo da pagare per un ciclo infernale ed enormemente dispendioso dal punto di vista delle energie fisiche e mentali. La squadra di Baroni torna a giocare davanti ai propri tifosi dopo quattro gare lontano da Roma e deve fare i conti con. Il risultato maturato all’Olimpico appare giusto, con le due squadre che ci provano maA questa squadra, però, si può rimproverare davvero poco, se non nulla.. In un tour de force infernale ecco che le defezioni diventano ancor più pesanti, moltiplicando il loro peso.L’assenza dei tre si sente eccome. Se in avanti si ripropone ancora una volta, senza il portoghese Zaccagni viene sistematicamente raddoppiato (o addirittura triplicato) dagli avversari, mentre in mezzo al campo la mancanza dell’ex Monza si nota in entrambe le fasi.La Lazio prova a fare la partita e chiudere l’Udinese nella propria metà campo, accettando il rischio di lasciare qualche spazio alle ripartenze di Thauvin e compagni. Con il passare dei minuti, però, la stanchezza si fa sentire, evidenziare qualche lacuna - soprattutto in determinati ruoli - in termini. Nell’ultimo quarto d’ora i biancocelesti sembrano spingere più con la forza di chi vuole portare a casa i tre punti che realmente con le energie, che mancano.. Un segnale importante di chi pensa davvero partita dopo partita e non commette l’errore di guardare oltre, incappando in passi falsi inaspettati. L’altra faccia della medaglia, però, racconta di. Un aspetto che costringe il tecnico a schierare molto spesso alcuni calciatori, come nel caso di Guendouzi, che nonostante fisicità, carisma e atletismo,. In particolare i capi d’imputazione riguardano due scelte: quella di schierare Tchaouna ancora una volta dall’inizio in avanti e il cambio Isaksen-Patric.Il francese delude ancora una volta, ma l’ingresso nel secondo tempo di Noslin cambia poco, molto poco. Se non nulla. Questa squadra fatica a giocare senza centravanti e l’assenza di un piano B senza il Taty appare sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda l’avvicendamento nel finale di Lazio-Udinese, il danese era evidentemente a corto di energie e in riserva, con Baroni che ha preferito rinforzare il reparto difensivo in un momento in cui la sua squadra appariva in apnea e a rischio beffa. Inoltre, osservando la panchina, l'unico attaccante a disposizione era Ibrahimovic, evidentemente non ancora perfettamente nei meccanismi di Baroni visto lo scarso minutaggio.Contro un’Udinese che ormai rappresenta una vera e propria bestia nera (i numeri parlano chiaro),. La squadra di Baroni resta alle spalle della Juventus, a -1 dai bianconeri, ma per carattere, idee e grinta conferma ancora una volta di meritate un posto nella prossima Champions League molto più della Vecchia Signora e del Milan, che nonostante investimenti ingenti e rivoluzioni tecniche stanno vivendo un momento di grande difficoltà, all’insegna di prestazioni scadenti e caos generale.L’emblema di una squadra che non molla mai, ma proprio mai, e che contro l’Udinese è mancata non nell’atteggiamento e nella voglia di vincere, ma nelle energie, la conseguenza di alcune scelte sul mercato che non convincono al 100%, come l’assenza in rosa di un vice Castellanos.