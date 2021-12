Di Saturno contro non ha nulla questa roba delper altri due anni, tranne il titolo., che non se l'è affatto presa che alcuni suoi giocatori hanno lasciato anzitempo la cena di Natale della squadra, lo ha lasciato sottilmente intendere: il tempo delle vacche grasse è finito, nessuno camperà più di rendita. A meno che non si voglia costringere Kamenovic, praticamente nemmeno tesserato, a diventare un campione dall'oggi al domani.- Può un rinnovo essereChiaramente - sempre Lotito lo fa intendere -così radicalmente diverso non solo dal suo predecessore, ma forse anche da molti altri allenatori passati per Formello, il quartier generale della Lazio. Il rinnovo di Sarri è un segnale alla squadra, un messaggio, una testa di cavallo nel letto di qualche big? Scusate l'immagine cinematografica, ma forse no.. Questo c'è, e questo rimane. Il resto non ci interessa. A costo di colare a picco con lui sulla tolda.A parte i messaggi impliciti,. La totale abnegazione del tecnico ex Juventus nei confronti del campo, del lavoro, forse proprio in generale del calcio ha fatto breccia nella corazza squalesca del nostro pres, che apprezza questi valori stakanovisti e li vorrebbe elevati a sistema. L'amore magari non fa diminuire gli errore quando uno vale tanto nel suo sistema valoriale - quello del lavoro sempre e comunque - Lotito tende a premiarlo. Sotto la corazza, il nostro Iron ha un cuore tenero, e perfino capace di mettere nero su bianco le sue infatuazioni.Anche la bresaola ha un brutto effetto su di lui.Se siete come me immersi nel rewatch compulsivo di Harry Potter: il nostro ha messo giù l'asso, ha deciso di dare un segnale forte, una mossa comunicativa robusta.. Ora bisognerà vedere se la sua incornata sorprenderà i big, il gruppo, Igli Tare. Se cambierà il loro modo di pensare o di agire.L'era Sarri non ha bisogno di solo mercato: lo stesso allenatore ha detto una cosa interessante. Siamo fuori strada, se pensiamo che il mercato da solo possa risolvere i problemi di questa squadra. Vero, ma forse può dargli una mano a togliere intanto qualche giocatore. Con la speranza che il nuovo arrivato non abbia impegni dopo le 23 in tempo natalizio.. Speriamo ci voglia di meno per vedere il suo famoso stile di gioco.