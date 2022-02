Quando ci diciamo che l'unica speranza di questa città, di questa società, di questa Lazio si chiamaQuesto pezzo è un panegirico di Sarri e delle sue conferenze, quindi - nel nome del patto tra autore e lettore - se avete voglia di sputare bile e pensate sia un poro vecchio finito in un tritacarne, legittimo, ma potete chiudere l'articolo con la X in alto, o swippando, o come vi pareDopo un mercato strozzads, dopo le contestazioni e i veleni e i tweet che ci siamo lanciati addosso come sputo, ci pensa Sarri a rimetterci al mondo.In un mondo di conferenze fotocopiate, di risposte scritte da chi fa le domande, questo allenatore è una levatrice di una nuova mentalità, che però alla fine è antica come le montagne: nuova per Roma, antica per chi adora il calcio. Non ha bisogno di scimmiottare i gegenpressing o i tikitaka, non deve convincerci, blandirci, comprarci o corromperci con regalini da pezzenti:ci dice il vero. Non tutto, quello che può e deve, ma quello che ci serve per respirare. Maurizio Sarri lo ha fatto di nuovo: ha sparato addosso alla nostra rabbia una conferenza stampa azzeccata, protettiva, precisa. E a noi non resta che imparare, perché mi sembra abbastanza chiaro che le nostre chiacchiere da bar siano parecchio rivedibili.Ovviamente resta valido tutto: l'inadeguato supporto societario, la mancanza di una spalla nel ds, ilmediocre e affrettato. Le parole su Cabral sono chiare, limpide, uno del suo staff l'ha visto in maniera superficiale, è indietro.Il mercato è cascato addosso come un vaso da un balcone, ora bisogna sperare che dentro ci sia un qualche bel fiore. Lui per noi è stato chiaro, che manca sta benedetta punta se Immobile vuole tirare il fiato, ma soprattutto ha tirato una linea. E la linea la tira intorno alla squadra, per la squadra, ma anche per motivare la squadra.ma è lo stesso gruppo di uomini che dovrà fare qualcosa di molto meglio. Queste stesse persone, con quei punti là, dovranno tirare fuori ben altro.- Non è una conferenza, è una lezione di vita pratica, di quotidianità di spogliatoio. Non lo sto santificando: alla fine nel calcio parla sempre il campo, e il campo per ora non sta dicendo sempre quello che vorremmo sentire. La speranza deve passare dal campo, lui stesso lo dice. Ma, dopo questo calciomercato funesto e obliquo, e sospetto,ha un gruppo e lo mantiene. Quando ci diciamo che una sola è la speranza, una sola, la dobbiamo chiamare per nome. Se non Sarri, chi altro?