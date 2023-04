annienta gli spettri del passato e quello di Allegri, assente in panchina. Per i bianconeri l’Olimpico è un calvario di episodi, annullamento, soliti difetti e nuovi domini.approfittando degli stop delle milanesi. E io continuo a pensare al tacco diTanto lo so che mi volete qui: gli episodi dihanno fatto tentennare Marelli, i telecronisti, gli astanti e tutto il cucuzzaro moviolistico.ha espresso perfettamente il mio pensiero,, graziati a più riprese da un signore con la pretesa di arbitrare all’inglese, e l’impressione di farlo a casaccio,Tanto qui volete andare a parare:. La mia: il fallo, che ci sarebbe pure, si può pure dare se non avete mai calcato un campo di calcio ok beninteso ma si può dare, questo arbitro che non nominerò lo poteva pure dare,– per parlare come il nostro Senatore –La sproporzione tra la mano poggiata e il tuffo è talmente macroscopica che, al netto di un tocco che esiste, di cui non sappiamo la reale entità però, per me esiste ed esisterà sempre una sola bolgia per queste persone che vogliono per forza farsi fischiare, ed è incardinata nel più basso dei gironi inferi calcistici. Ma, perfino in quel caldo (o freddo dantesco o freddo della notte dell’Olimpico) io ripenso al tacco di Luis Alberto.Ce l’avete dipinta per tutta la settimana come la partita delle plusvalenze, delle perquisizioni, della Madama, di Tivoli e di procuratori zelanti. La Lazio, come sempre nella sua vita, e i laziali lo sanno, non può vivere senza attacchi continui, veri o infami che siano. C(sic!): la storia giudiziaria è appena all’inizio, il tentativo invece tutto mediatico di trascinare qualcun altro nel fango bianconero (la solita difesa, “lo hanno fatto tutti”) è sotto gli occhi di tutte e tutti. La risposta della Lazio?l’unica unzione di cui voglio sempre beneficiare è quella di un tocco leggero, di spalle, di tacco.Nella notte fredda dell’Olimpico,gli ennesimi schiaffi in faccia alle ripicche lagnose di chi non è stato nemmeno capace di prendersi le proprie responsabilità, e continuamente cerca qualcuno da accusare, dopo aver goduto, anche lui sì, dell’immunità post Europea.Non solo i numeri parlano per lui, ma la capacità di essere decisivo in contesti di altissima classifica e la vigorosa qualità ne fanno uno dei pochi che dovrebbe andare in azzurro senza manco pensarci due volte. Tutte e tutti lo pensano, ma chi aveva la pashmina oggi al collo porta un carico aglioso di risentimento, che lo sta trascinando in una serie di acrobazie oriundiche degne di uno Zurlì qualunque.. E io ripenso al pallone che gli è arrivato, benedetto da Luis Alberto.Nella notte fredda dell’Olimpico, mi è capitato di pensare che, forse quei Milinkovic dominanti, quei Luis Alberto celestiali, forse non li vedremo più con questa maglia. Il pensiero mi ha fatto del male, come sempre me ne fa questo calcio che consuma tutto per gli assegni, ma non è questo il punto. Il punto è:talmente godurioso, che non mi avrebbe stupito, dopo l’ultimo Covid, che in questa specifica Pasqua nostro Signore avesse deciso di ripresentarsi, in tutto il suo ultimo, fiammeggiante ingresso nel mondo. L’ultima partita, the last dance. Ebbene, mi dispiace per l’umiliato e ciancicato sparring partner, ma sarebbe stato ed è e sarà sempre bello addormentarsi con in testa non gli Alex Sandro, le plusvalenze, i mezzucci e Torino-Roma, ma solo questa notte fredda dell'Olimpico.. L’Olimpico strapieno, e niente altro più.La Lazio sempre più seconda, senza nessun altro. Il tacco di, e niente altro più.