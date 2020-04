Scoccia ammetterlo. Ma forse dovete fare i conti con la realtà:. Poi Diaconale avrà estremizzato, esagerato, da vecchio volpone di politica e palazzo. Ma voi dovete ammetterlo: alla fine Lotito, con la sua inflessibile cinica logica,Cominciano ad arrivarci tutti, in ambito aziendale, che di questo si tratta: un altro mese così, e ci si ribalta malamente.fatta di stipendi pesanti e bilanci allegri, di dipendenti in cassaintegrazione e giocatori che si rifiutano di tagliarsi gli stipendi.Tra le contraddizioni del calcio, alla fine in ogni caso l'impaziente carica di Lotito verso il "giochiamo presto", al grido di "è tardi, è tardi" del Bianconiglio Diaconale, si rivelerà l'unica via percorribile. Ce la metteranno tutta, per evitare problemacci di ogni tipo, economici, legali, contrattuali. L'altro scenario, per chiunque mastichi di bilancio, è un abisso che sembra difficile anche solo immaginare.Per fortuna in molti hanno capito che il calcio non è solo il prodotto glitterato che ci vendono ma dà lavoro veramente a tanta gente, crea indotto, tasse e compagnia cantante.lo dice Infantino, prima ancora Ceferin. E tutti a scodinzolare felici, come se fosse la prima volta che lo sentono. Magie della comunicazione: conta tanto in Italia chi dice le cose, non il discorso nel merito. Sarà un retaggio del nostro passato da valvassini, chissà.Mentre tutti scimmiottano la Lazio qualsiasi cosa faccia (non va bene nemmeno la dieta, che scemi, consigliano un’alimentazione sana) restano da chiarire tante cose ancora da chiarire di questa fase due: calcio specchio del paese e bla bla bla, sicuramente, ma anche stretto ad un virus che, in realtà, rappresenta un'immenso, torbido, inquietante buco nero di non conoscenza.Si spera meglio, si spera bene come molti suoi simili con l'arrivo dell'estate, ma in realtà Lotito ha ragione in uno scenario preciso, calcolabile, fatto di bilanci e progetti.Mi viene da dire che stiamo giocando bendati contro un avversario oscura e terribile: speriamo di sapere dove sia la porta, ma non possiamo averne la certezza.Tifiamo che Lotito abbia ragione e la fase due sia possibile, ma non sappiamo se esista davvero, una plausibile e ragionevolmente sicura fase due. E questo deve farvi davvero orrore, non le parole di Diaconale.