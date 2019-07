Se alla fine rimangono tutti, che facciamo? Nel senso: Luis Alberto e Milinkovic qui in casa Lazio abbiamo tutti dato per assodato, a livello mentale - magari non di cuore - che siano destinati al supremo sacrificio della cessione.



Ci siamo rimasti male l'anno scorso, quando abbiamo visto che, nello scorrere funesto dei primi mesi del campionato, ci siamo resi conto - o abbiamo pensato malignamente - che per loro rimanere a Roma non era stato bello. A dir poco. Uno scherzo della professione, direi, non una scelta ponderata, pensata, amata. E il campo ci ha regalato un Milinkovic spento e un Luis Alberto ai margini. Poi certo, tutto è stato ridimensionato, ci hanno spiegato, e i Mondiali, e la saudade, e qualche carbonara fatta senza guanciale con la pancetta e via discorrendo.



Ci siamo abituati all'idea che il talento della Lazio debba essere perituro, un po' naif pensare che possa restare tanto a lungo no, dai, è il calcio moderno bellezza, ci ammazza il sentimento.



Ci siamo rimasti male a sentire Luis Alberto parlare del Siviglia come noi parliamo del nostro amore della vita. E della Lazio. Mica per niente, sarà per quel problemino minuscolo che noi non siamo a Siviglia, non tifiamo Siviglia, non lo seguiamo, ora che c'è Monchi può starci simpatico per ragioni goliardiche ma stop, punto.



Ora però calmiamoci tutti: e se questi restano, che facciamo? Non lasciatevi coinvolgere, non lasciatevi corrompere, non lasciatevi insozzare dal flusso normale di ogni calciomercato, che pare un phon sparato in faccia a 40° all'ombra.



E oggi è il pantaloncino di Luis Alberto, che sembra del Siviglia però è della Spagna e tutti a rosicare, lui, i giornali, i tifosi. Ed è il like di Milinkovic ad una maglietta del PSG che vorrei venire a fare le pulci ai vostri like robba da far impallidire Don Giovanni. Se ogni volta che avete messo un cuore a Emily Ratajkowski fosse uscito un pezzo su un sito, avremmo dovuto chiudere l'intero World Wide Web per spazio terminato.



*spiego: uscito articolo su pantaloncini-indizio di Luis Alberto del Siviglia, che lo spagnolo ha negato di avere, li ha della Spagna, se vi interessano può essere pure che ve li regali. Solo se siete di Siviglia però, e parlate con lui una mezz'oretta di quanto è alta la Giralda e quella curva del fiume da cui si vede la Torre dell'Oro e Plaza de Espana non vi viene voglia pure a voi di trasferirvi a Siviglia subito?



Keep calm, e smettetela di guardarvi ossessivamente i social dei due citati: se dovessero rimanere, c'è il rischio che vi prendano per stalker. Ad oggi, percentuali: 55% che rimanga Luis Alberto, 50% Milinkovic, in discesa purtroppo. Comunque io vado in giro coi pantaloncini di Space Jam, se vi dovesse interessare. No, non sono pantaloncini del Siviglia.