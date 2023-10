Sempre più la Lazio di: contro il Sassuolo al Mapei il Taty tira fuori l’ennesima grande prova, e si rende sempre più credibile come alternativa al Ciro Immobile turbato dalle fantasie arabe. O viceversa, addirittura. Sempre più la Lazio dei nuovi:(che acume tattico decisivo) egiganteggiano per quantità e qualità a centrocampo. Sempre più l: lo spagnolo terribile non vorrebbe mai uscire dal campo, vista la sua mistica estasi psico-fisica, il suo stato di forma serafinico.: aggressione altissima, qualità di palleggio, tantissime occasioni. La Lazio torna a guardare seriamente in alto, si candida in maniera credibile per posizioni di altra classificaLa Lazio la vince al Mapei col marchio di fabbrica di Sarri: una fase difensiva che inizia altissima, sin dall’aria di rigore del Sassuolo. Nel frattempo, Luis Alberto in totale ascesi tecnica ispira calcio, le azioni si susseguono, la Lazio è tornata finalmente a giocare a pallone come sa. Se la Lazio è una sicura orchestra di gioco e guizzi, il Sassuolo sbanda, perde i pezzi, acuisce imprecisioni e gaffe, spiegazza dettami tecnico tattici inadatti al momento, al luogo, agli interpreti.. Sarri, dalla tribuna, masticando fiele ringrazia. E la Lazio, sempre più sua, subisce forse 8 minuti di buona ripartenza Sassuolo nella ripresa, stroncata dai cambi biancocelesti.Se in passato l’avevamo criticato per alcune scelte un po’ troppo ragionate e in ritardo, stavolta alla prima avvisaglia di un atteggiamento storto il toscanaccio burbero toglie e rimette dentro nuovi. Fa rosicare male unma pazienza: il risultato si vede, la squadra si rimette in sesto, e riprende a dettare la linea politica della partita. Gioco, belle azioni, e due pali. Cosa possiamo chiedere di più? In uno stadio in cui si sentono solo i tifosi della Lazio, Martusciello, il vice di Sarri, deve solo amministrareLa sosta non ha intaccato le certezze, gli audio sul calcioscommesse (chissà messi in giro da chi) e le vampate gossippare da terza età e ombrellone di Corona su Casale non hanno turbato granché lo spogliatoio.La Lazio senza di lui gioca benissimo. E questo sarà sempre più un tema. E da come Ciro accoglierà questa notizia, che possiamo giocare benissimo anche se lui subentra, dipenderà tanto.Come diceva Lotito, in tempi non sospetti e con la sua amatricianica favella,Giocate di grande tecnica, idee, intelligenza, profondità e capacità di venire incontro, buono di testa e di pensiero,. Fa quello che ci aspettiamo da una credibile alternativa a Ciro Immobile che ha chance dall’inizio: finezze, giocate prelibate, veli, grossa caratura mentale, capacità di fare paura alle difese avversarie. Non sappiamo se l’era di Ciro Immobile sia davvero finita, o solo un po’ in declino., e non è detto che non lo diventi davvero, se continua ad essere cosi dannatamente convincente. Sarri ci sta dimostrando che, perfino in seno al suo stesso spogliatoio, sa e deve smuovere certe gerarchie.: la Lazio ha finalmente una rosa profonda, la Lazio può finalmente guardare davvero in alto, lo dico oggi, in tempi non sospetti. Se non spaccano il giocattolo da soli, questi ragazzi possono alzare tantissimo il tiro, possono guardare in alto, e sognare in grande. Questa è sempre più la Lazio di Sarri,