Sono molto felice che l’Atalanta sia uscita dalla Champions League, e credo con me molti tifosi della Lazio. Vivaddio nel calcio ancora non c’è un tronfio trionfo del politically correct, e quello che diceva Gasperini nel pre-match non era vero a Roma: “Tutta Italia tiferà per noi”, era il concetto.e molti non esultavano. Vivaddio nel calcio si può ancora cordialmente detestare: e Gasperini ha fatto molto, ci si è messo d’impegno, per armare contro di lui una ridda di anatemi cordiali e con la giusta cortesia.Non sto entrando volutamente, palesata in alcune occasioni, e sportivamente nel fatto che Bergamo sia uno degli stadi più ostici d’Italia per la Lazio per tradizione., in cui si muovono poco silenziosamente figuri come Caressa e Alciato e Bergomi, eIn almeno un paio di occasioni molto dibattute, il nostroha chiaramente fatto qualcosa fuori dal vasetto. Nel primo caso se la prese con l’attuale Scarpa d’Oro, dandogli platealmente del, poi, a seguire, prima del match contro la Juventus, decisivo, voleva finire sopraNon ce l’ho con l’Atalanta, adoro De Roon e la sua ironica presenza social, sto in apprensione per Ilicic e mi piacciono tutti gli esterni nerazzurri.Uscite poco simpatiche, altre vistosamente orrende - non cito per pietà cristiana quella sulla trasferta di Valencia - e non venitemi a dire: ce l’hai con lui perché in Italia chi ha successo e bla bla bla.Per me è una, che si è confermata, si è superata, e gioca un bel calcio. Ma, vivaddio, nel calcio ancora siChe ad occhio - forse per la finale di Coppa Italia persa, come suggerisce guascone Immobile - è pure ricambiata. Perciò, non me ne vogliano i coreuti del “tifa italiano” o “tutti con la Dea”,Poteva far comodo, nei minuti finali, un “simulatore” come Immobile, vero Gasperini?