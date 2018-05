In questi momenti mi viene sempre in mente Vasco Rossi. La lotta Champions sta diventando qualcosa di feroce, in particolar modo tra Lazio e Inter. Se in casa Lazio si consiglia fortemente Inzaghi di muoversi verso le più note mete di pellegrinaggio, visti gli ultimi infortuni (Luis Alberto-Immobile out, roba da non augurare nemmeno al peggio nemico, forse nemmeno paragonabile a Icardi-Perisic, per farvi capire), in casa Inter esce una notizia che, francamente, per tempistiche, un po' puzza. Sorridete voi però, direbbe Vasco.



Che l'Inter fosse nel pieno e completo possesso del cartellino di de Vrij per la prossima stagione era assodato da tempo. La risposta dei tifosi della Lazio è stata chiara: pieno sostegno al giocatore finché veste questa maglia, nessun dubbio sulla sua professionalità, nonostante lotti contro il suo futuro. La risposta di Inzaghi idem: sempre titolare, se disponibile. Poi all'improvviso, a poco più di una settimana da un match che vale la Champions, la stagione, di cui tutti parlano come uno snodo fondamentale, arriva la ferale notizia: l'Inter deposita il contratto di de Vrij. Incredibile, proprio ora. No, sciocchini, no, complottisti, non potevano proprio aspettare a farla uscire (ah, no, l'Inter non c'entra niente con l'uscita della notizia, ovviamente, ci mancherebbe, eh).



Alla fine ci rimette il giocatore: vi dico 3 scenari, ditemi voi. de Vrij per puro caso, da difensore, si fa espellere in Lazio-Inter e lascia la Lazio in 10. Pandemonio, giocatore sotto accusa, etc etc etc. de Vrij fa una grande partita, e l'Inter è fuori dalla Champions. Dopo un 1 mese si deve presentare davanti a quei tifosi che ha appena mortificato, dicendo: avevo firmato con voi, ma capite, sono professionale. de Vrij non gioca, perché tutte queste cose che ho detto manderebbero ai matti pure il Dalai Lama: e si ritorna al punto 1. Tutte cose che si sapevano, ovviamente, ora del tutto amplificate. Insomma una vera e propria bomba a orologeria piazzata nello spogliatoio di Inzaghi. Ma certo, ragazzi, è stato un caso, puramente un caso, passava di là, quella notizia, è uscita, che ci volete fare, le notizie sono un po' come le canzoni, vengono fuori già con le parole, direbbe Vasco. Non lo so, in certi momenti senza motivo a me viene in mente Vasco. Non sorridete, la notizia di sopra, era per voi. Come faceva poi? Se siete ipocriti, abili, non siete mai colpevoli. Se non state mai coi deboli, e avete buoni stomaci... Sorridete!