. E quella di Empoli per la Lazio è proprio una di quelle da inserire in questa categoria. In una corsa Champions che non offre davvero nessuna tregua,La classifica consente ai biancocelesti di poter essere ancora in qualche modo artefici del proprio destino, soprattuttoLa Lazio sa di aver giocato tutti (troppi) jolly e ora non può davvero più sbagliare se vuole centrare una qualificazione alla prossima Champions League., col rischio di poter passare dal sogno all'incubo della mancata partecipazione nelle coppe europee della prossima stagione in pochi istanti.Il lampo iniziale di Dia, il più sveglio di tutti nell’approfittare di una difesa empolese ancora addormentata, aveva fatto sperare in una gara in discesa.. Un doppio vantaggio che sembrava aver incanalato la sfida sui binari biancocelesti, in attesa del colpo del K.O. E invece no. Perché questa Lazio continua a faticare a imporre il proprio gioco, abbassandosi troppo, lasciando campo e fiducia a un Empoli volenteroso ma oggettivamente in difficoltà.Nemmeno il goal annullato a Viti per una questione di centimetri ha risvegliato la squadra di Baroni, ma almeno l’ha salvata da quella che sarebbe stata una beffa.. Segnali non propriamente positivi in vista del trittico finale che si aprirà con i big match contro la Juve all’Olimpico e l’Inter a San Siro.Che sia stata una vittoria fondamentale, nessuno lo mette in discussione. Ma che sia stata una prestazione all’altezza della corsa Champions, questo sì che si può – e si deve – discutere., nello scontro diretto con la Juventus all’Olimpico. Un avversario che all’andata ha lasciato l’amaro in bocca e che, per mille motivi, va affrontato col sangue agli occhi.Perché quella di Empoli, seppur vincente, non basta.I numeri non mentono mai:. Il resto è materia da spogliatoio, da analisi tecnica. Ma una cosa è chiara: adesso bisogna giocarsi tutto. Con il coltello tra i denti. Con la consapevolezza che non sono ammessi altri passi falsi e niente sarà regalato. A confermarlo anche la decisione dell’arbitro. L’ennesimo episodio in una stagione in cui il VAR ha inspiegabilmente preso decisioni difficili da giustificare.Oltre alla rete di Dia in avvio, con una Lazio che questa volta riscatta le orribili partenze nei due tempi contro il Parma, i fotogrammi che restano della trasferta di Empoli sono il volto di, e quello di, che al primo pallone si becca un taglio profondo al volto e con un vistoso turbante gioca con applicazione, grinta e qualità fino all’ultimo pallone a disposizione.e complica i piani di una partite che doveva e poteva avere ben altro copione, soprattutto per quanto accaduto nella prima frazione.Sabato l’Olimpico dovrà una bolgia, ma servirà un’altra Lazio. Baroni ha davanti una settimana di lavoro per presentare una squadra diversa per atteggiamento e idee rispetto a quella brutta ma vincente di Empoli.La chiosa finale non può che essere sugli ultimi fatti extra-campo del mondo Lazio. Dalla telefonata di Lotito alla denuncia pubblica dell’ex falconiere Bernabé, fino alle questioni legate al mercato. Situazioni che destabilizzano l’ambiente e la squadra in un momento cruciale, in cui probabilmente ‘altri’ provano a lanciare stoccate per creare malumori.. Il ‘forcing’ mediatico dell’ex falconiere sembra proprio un’azione mediatica mirata, con il beneficio del dubbio ed eventuali prove schiaccianti che possono ‘scagionarlo’, ma senza dubbio la via social non appare la sede ideale per affrontare temi così delicati e importanti. Mentre sul mercato e sui calciatori in rosa, l’auspicio è che ci si sieda presto ad un tavolo per blindare alcuni pilastri di questa squadra e lanciare un segnale importante per il futuro.