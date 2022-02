Breve recap ultimo giorno didella: dopo aver fatto un braccio di ferro di un mese psicologico con(dico per ipotesi, ma seguitemi),e Lotito si gettano per comprargli qualcuno.- Non un nome studiato per mesi,. Una corsa folle contro il tempo,. Parlavo di dimissioni: chi andrà via prima, Tare o Sarri? In quella ipotetica guerra di potere di cui accennavo fantasiosamente prima, chi vincerà alla lunga? Dimissioni: per me alla fine rimarranno tutti. Almeno fino a giugno.Mentreper non avallare l'ennesimo mercato di gennaio scempio. Dico subito una cosa: chi un po' segue il calcio europeoUn esterno sinistro galoppante, buona qualità, qualche infortunio di troppo. Ma appunto un buon giocatore.chiuderlo alla fine perché tutto il resto, tanto, tanto resto ha detto di no. Man era l'unica alternativa, un giocatorino interessante dalla B. Questo Igli Tare stava offrendo a Sarri prima di virare su Cabral.Seguitemi:poniamo il caso che unrobusto sia il casus belli, il deflagrare di una sostanziale differenza di vedute. Questo ragazzone non viene tesserato in estate, e a gennaio viene tesserato durante l'ultima ora di mercato, guarda caso poco prima di Cabral.Non devo spiegare a nessuno chi sia il suo procuratore, nemmeno devo spiegare cosa ci sia dietro,. E questo è solo trasparenza, il resto come sempre è sotterraneo.Voglio dare un giudizio su questa sessione disenza farmi travolgere dalla rabbia per una gestione del tempo scellerata, e un rinforzino tanto per (ho spiegato cosa intendo spero,. Voglio dire:Serviva unche sostituisse Immobile per l'uscita di Muriqi.(da Formello parlano già di Pedro o Felipe falso nueve, cioè di nuovo tutto sulle spalle di Sarri).Sono arrivati:. Guarda caso quel difensore ritenuto acerbo,. In 6 mesi deve essere all'improvviso diventato presentabile. Due obiettivi (facoltativi) su quattro. Siamo sul 5, pure generoso se ripenso al time management. Qua non si tratta di coprire o asfaltare nessuno, spero che il mio ragionamento sia chiaro.Sulle cessioni mi dilungo poco: la Lazio di fatto ha provatoa minimizzare le perdite di acquisti del tutto sbagliati da Tare, pagati caro,Si tratta di cessioni in prestito, con riscatti interessanti, per ora. Le cessioni contribuiscono a non andare su voti peggiori del 5.: se a luglio li ritroviamo in ritiro ad Auronzo di Cadore, saprete che questo ragionare cautamente positivo è decaduto in un mare di fango, solo molto più puzzolente.Nel quadro che abbiamo ipotizzato all'inizio, l'unica speranza di questa squadra alla fine ha dovuto parzialmenteIn un quadro meno diplomatico,. E sta dubitando di aver fatto la scelta giusto., e questa sessione di mercato è la lampante dimostrazione che questa parola sia qualcosa che a Formello non hanno mai visto manco al binocolo.Noterete cheche pure è stato decisivo in questo calciomercato. Non ho intenzione di dare scusanti o scudi, che sono roba da deboli:Se vuole.. Se è bravo davvero. Se vuole davvero.