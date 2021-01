L'avevamo detto: alla Lazio serviva la vittoria della svolta, forse non è questa, maLa gara contro la Fiorentina, pur con tutti i crismi per essere l'ennesimo passo falso, non ha deluso.: la Lazio non era riuscita a chiuderla (come tutte le altre, fino ad ora), si era mantenuta su un vantaggio risicato che - nelle altre gare - è spesso sfumato in bile e delusione.. Tutto parte da un buon primo tempo: Caicedo segna dopo un'azione da manuale del calcio (la Fiorentina ancora cerca palla), una specie di ode a quel palleggio ossessivo che abbiamo tante volte criticato.: al centro del mercato, delle chiacchiere, delle idee perfino della sua possibile squadra futura, la Fiorentina. Si capisce perché i viola dovrebbero prenderlo:La domanda che dovremmo farci è semplice: questo é davvero un giocatore che può essere messo sul mercato?Tare é stato piuttosto chiaro, innesti non ce ne saranno, almeno a sinistra, e non mi sembra. Vitale: la squadra ha fatto il suo, Inzaghi pure, ora tocca alla società. Deve dare nuova linfa, in un contesto che - tra stipendi non corrisposti e malumori vari - sta contribuendo passivamente a picconare.: mi sgolerò inutilmente, ma ora serve mercato. Senza se, senza giustificazioni,Colpi, veri, concreti, forti. Ora.Anche perché la squadra ha dato un segnale.E sono pochi, pochissimi, che sanno davvero sussurrare al pallone quelle cose giuste che lo fanno sussultare di pura emozione. Luis Alberto sa come solleticarci, come sfiorarci le papille gustative nella perenne speranza che questa fame sia saziata ancora da una sua altra giocata, una sua altra immensa intuizioneé una perversione nata solo nella testa di Igli Tare, e di chi li mette in campo, e di chi non ha ancora preso un forte difensore centrale di piede sinistro. Il portiere però già l'hanno preso, e non è un caso se si sia a sua volta preso la titolarità.che avevamo annunciato in pompa magna, è già stata ovviamente messa in campo, in maniera prevedibile. Con tutto il bene possibile,. Ok, l'anno é appena iniziato, le speranze fioccano e i regali donano gioia, ma non ci si prenda per fessi. Aver aspettato fino a gennaio un esterno di cui si cerca una successione di qualche tipo da anni é solo l'ennesimo tassello di un mosaico piuttosto tetro fatto di mercati toppati e ambizioni frustrate. Natale é passato, Igli, ma i regali servono. Alla squadraTutti più buoni, non più fessi.L'avevamo detto: questa classifica rimane ancora aperta, spiragli ci sono, serve vincere. Ora la Lazio ha sbloccato il calcare di un lungo periodo piuttosto avaro di entusiasmo.L'avevamo detto: serve vincere, e serve uno sforzo concreto. Anche perché le altre non stanno esplodendo di vitalità: davvero questo Napoli e questa Atalanta hanno tutta quella continuità che serve per il quarto posto? Non che la Lazio abbia dato grandi dimostrazioni: forse solo la squadra della svolta potrebbe guardare davvero al quarto posto con fiducia. E la partita della svolta potrebbe essere la più dura, la più attesa, quella che tutti aspettiamo:Finisco con una nota a margine, ma per me è quasi questione di dignità intellettuale.Dai, lo sapete, lo sappiamo, lo sanno: fingere che sia tutto ok, che le cose belle giustifichino l'immobilismo colpevole deve essere un atteggiamento al passato prossimo. Mio nonno chiude sempre una nota barzelletta con la frase: "ma sei amico mio, o sei amico del giaguaro"? Il presente dice mercato, e chiunque vi spieghi, si sforzi, o é in malafede, o è disilluso, o semplicemente é un amico.