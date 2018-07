Cosa succede? Tutto fermo? Le cronache raccontano di una Lazio al lavoro, del fondamentale recupero di Luis Alberto (sta tornado), della meravigliosa cornica di Auronzo di Cadore. Ma il mercato? Tare, where are you now?



CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è in fase di placida attesa. O meglio: sta lavorando in profondità. E gli indizi che arrivano verso le orecchie di chi cerca, addetti ai lavori e tifosi, sono flebili: si sta cercando un colpo WOW, lo abbiamo già scritto, lo so, lo avete già sentito tante volte e letto tante volte da me, ma questo è lo stato delle cose. Cioè una specie di grande trattativa sotterranea. I nomi che avete sentito fino ad ora? Robben pare sia stato offerto, ma la Lazio sta vagliando altri profili, più compatibili economicamente. Nei parametri Lazio rientra Pedro, ma non sono del tutto certo rientri in quelli tecnici: è un giocatore che accetterebbe di non partire titolare? Quinto a destra o sinistra faccio fatica a vederlo. Poi parleremo del modulo. Per quanto riguarda Milinkovic, tutto tace: la grande cessione, lo spauracchio per eccelenza, sembra un po' più sfumato. Tutto scongiurato? No, l'interesse in giro c'è, le pretendenti anche (Manchester United su tutte), ma prima devono andare a posto altre caselle in altrui mercati (Pogba United via e sostituto di Ronaldo al Real). Tutto fermo, per ora, anche fronte cessioni necessarie: Lukaku, Caicedo, Vargic, e tutta una serie di giovincelli aspettano di sapere che fine faranno. Sarà un brutto lavoro tagliarli, ma qualcuno dovrà pur farlo. Ovvero Tare, where are you now?



GIOVANI MODULI - Lato ragazzi, paradossale la situazione di Rossi: eccellente amichevole in prima squadra, la prima della Lazio, contro l'Auronzo, gol a frotte, cessione in prestito al Lucerna, in Svizzera, parte per raggiungerli, torna la sera dopo. Tutto molto bello, che meraviglia. Ovviamente il discorso è più ampio: come si sta comportando la Lazio a livello gestionale per i giovani? L'impressione è che le opportunità ci siano, ma non in tutti i ruoli. Inzaghi, in certi ruoli, vuole certezze assolute. Soprattutto quelli con un solo interprete al comando: nello specifico mi riferisco all'attacco e alla porta. Tra i pali c'è più folla che a Roma, a Termini, all'ora di punta. Strakosha occupa quasi tutto lo specchio, è stato preso il quasi titolare Proto, poi c'è il recusato Vargic, l'ex Primavera Adamonis e l'ex Primavera Guerrieri. Se vogliamo fare i precisi, ci sarebbe pure il portiere attuale della Primavera, che comunque potrebbe fare il terzo. Anzi, il sedicesimo, a quanto pare.



Gli altri in odore di chance sono Filippini e Lombardi: sono i più maturi, si sanno muovere, la Lazio potrebbe decidere di tenerli. Però badate bene: se dovete tenerli, devono giocare. Un altro Guerrieri bis a chi giova? L'ex Primavera l'anno scorso a Formello si è solo alenato, senza mai giocare. Un'oscenità, francamente, con quel secondo là, proprio quello, che è stato in rosa l'anno scorso, e ha pure giocato. Capitolo modulo, poi torno all'afa romana: Inzaghi dai primi giorni di Auronzo non sembra volersi spostare di una virgola. Altro che 3-5-2 pieno, altro che trequartisti a frotte. Il modulo non si cambia, semmai bisogna aggiustare i meccanismi di difesa, piuttosto sbilenchi. Ah, in difesa gli acquisti sono due: il benvenuto e pratico Acerbi, e Caceres, che abbiamo visto in forma smagliante ai Mondiali. Ovviamente era già arrivato l'estate scorsa, è approdato a Roma a gennaio, si spera che un anno dopo possa anche fare il titolare. Per dire, la Lazio lo pagherebbe per quello. Ma sono dettagli, sarà l'afa di Roma che mi ha dato alla testa... Tare, dove sei? Almeno tu, dicci: sotto questa cappa di caldo, hai le idee chiare, nel tuo mercato sotterraneo e fresco?