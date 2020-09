dimostrando un grande spirito di squadra. Quando Tare attacca i giornalisti, che dovrebbero essere più, e partecipare ad un utopistico disegno di concordia ordinum che solo lui intravede, quasi visionario di una pace che a Roma non può esistere, dice. Sempre molto generico. Vuole una stampa calorosa, ma: fatti, commenti al massimo, e forse se vogliamo aggiungere vigilanza su alcune cose fondamentali. E dare voce, spiegare e spiegarsi. Il resto sono solo il titolo del prossimo paragrafo.Io sono uno di quelli che ha sempre chiesto - o meglio, che riteneva necessarie - cose chiare:Sui nomi posso manifestare alcune perplessità (più sul difensore, pur essendo un mezzo fan-boy di Hoedt). Sui ruoli possiamo parlarne, ma se arrivano(se non arriva il Coronavirus e 14 positivi, la grande incognita di questa Serie A). Sui tempi avevo ragione: siamo in ritardo, lo dice Tare, lo dice Inzaghi.. Che io stimo su molte cose, meno su altre. Tipo la sua diffidenza verso le critiche.Nella mia categoria - parlo solo per quella, forse concetto è generale - ci sono annidate tante tipologie di uomini:Fino ad arrivare perfino al senatore Lotito, giornalista anche lui. Ma pure tantissimi ragazzi appassionati che fanno un grandissimo lavoro.Continuo sul filone di prima: so che non ama le critiche. DIo non sono un servo sciocco, non vorrei mai essere un incancreniti nel livore. Pur riconoscendo che - per la nostra realtà - siamo in una situazione eccellente,Se la società dovesse chiudere tutti quelli di cui sopra più un altro centrale, per me il mercato sarebbe da 7, si può essere soddisfatti. Se vende chi sappiamo noi (Wallace, Bastos, e compagnia cantante), forse sale ancora.Voglio aggiungere: se uno ritarda - al posto di uno leggi Tare - non deve per forza attaccare chi lo fa notare.. Do per scontato che non sia della stampa, do per scontato che attaccare per difendersi è un atteggiamento puerile. Accolgo con soddisfazione che almeno abbia ammesso il ritardo. Per me, qui lo dico: è uno dei migliori ds d'Italia.Ma già ammettere gli errori è qualcosa. Infine chioso:Servi sciocchi già ne ha, livorosi quanti ne vuole. Cerchi quelli con cui si può ragionare semmai.E che sta facendo un lavoro grosso, se dovesse riuscire a chiuderlo eccellente, se riuscisse a far accettare alcune destinazioni ai partenti quasi miracoloso.Ma i risultati parlano per lui, spesso meglio di Tare stesso. Attaccare certa stampa contro (e vi assicuro, si contano sulle dita di una mano), è una perdita di tempo, in un momento in cui non c'è tempo da perdere, come sempre.potranno nasconderlo o fare finta di niente, ma se li mangerà il campo. Potranno ossequiarlo, ma se li mangerà il boato di un gol in migliaia di casa. Potranno esultare, e saranno tifosi. Potranno sperare che lui, Igli Tare, abbia ragione, e il mio pessimismo cosmico torto.