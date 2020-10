Tare, nell'ultimo giorno di mercato. Non fare il finto morto, come certe lucertole. Non fare come Vidal, disposto a perdere la coda, pardon, la faccia pur di guadagnarsi uno sportivo vantaggio, il rosso di Immobile guardando tra le mani se l'arbitro ci cascacon 2 cambi bruciati per infortuni non traumaticIl punto contro l'Interfrutto di una squadra che ha lottato contro infortuni, furbizie, una corazzata costruita per lo Scudetto. Un punto vero, ma di più, è vitale per guardare a questa stagione sempre più caotica e politica e farsesca e furbetta (vero, De Laurentiis?) con lo sguardo giusto.(tranne un po' di Fares e due medianoni di corsa e polmoni e l'uno saggezza -Escalante - l'altro vivacità pendolina)ma Marusic e Radu lo sapevate, lo sapevamo, cosa vi aspettavate?) e pizze in faccia.- L'Atalanta oggi ne fa quattro a tutti, noi non siamo stati meglio del Cagliari. L'Inter oggi si era apparecchiata la partita sul piano delle botte autorevoli, in vantaggio con un gol sporco, con furbizia voleva portarla a casa. E tra un Vidal meschino prima - che va a sparecchiare un Immobile a terra, già toccato duro - colpito da un fulmine poi (no, era solo un tocco manco preso bene). Ingenuo, con l'aggravante di essere capitano, ma se quello è atteggiamento violento io mi chiamo Charlize Theron. Va detto: Immobile stava per rovinarci una partita che avevamo ripreso con un secondo tempo gagliardo, nonostante le incertezze di. Comunque, il karma a nome Patric alla fine ha risolto l'insana disuguaglianza. Ma tra un Tare Vidal e un Tare Immobile, io preferisco un Tare Milinkovic che schiaccia in rete un nuovo difensore.Ma ora che ci sono due settimane di pausa nazionali, che faranno riposare, recuperare, integrare Pereira Fares Muriqi e forse Hoedt, io se fossi Igli Tare farei l'ultimo serio sforzo di un mercato frustrato, in cui quasi tutte le prime scelte (tranne forse Fares e su Muriqi non sono certo) sono sfumate.Serve provare l'ultimo assalto alle resistenze di Lotito: facciamolo. Serve forzare qualche rapporto, chiedere qualche sforzo, aprire qualche porta inaspettata? Apriamola. Tare, parafrasando una celebre frase di Guzzanti/Mariano, qui mi sembra che l'unico che sta facendo molti sforzi per non metterti solo un 6 stiracchiato su questo mercato sono sempre io che alla fine ti metterò un 6 stiracchiato se non arriva un centrale serio, forte, valido. Avevo detto: con Pereira mercato da 7., che aiuti davvero Acerbi, sano, forte, capace di giocare a 3 e darci solidità. E poi ci divertiamo.Poi ci godiamo tutto, sapendo di aver fatto il massimo, mettendo mano a tutte le nostre decennali lacune. Poi ci godremo Fares e Muriqi, due possibili titolari con tutti i crismi per fare bene (Fares aspettiamo, non è giudicabile contro questo Hakimi, in questa partita di trincea) perfino il colpo alla Tare, questo Pereira.Non in faccia, non mi rotolerei a terra come è successo dopo un David Silva finito in Liga ma capace di colpire al cuore e all'orgoglio il nostro Igli., non impossibile, non fuori portata, non oltre le umane possibilità di questa squadra.Sento già aria di resa sul centrale che non sia solo Hoedt, lo ammetto, vedo già un Tare rotolarsi a terra tra un indice di liquidità e un no di Lotito e un "aspettiamo il campo siamo competitivi etc etc":, come se fosse quel gesto già un buon segno, un presagio, un irrealistico ottimismo. Io se fossi Tare coltiverei un ultimo giorno di follia, un ultimo stacco verso il cielo: un colpo grosso, perché sia un anno davvero speciale. Un colpo grosso da rovesciare a rete con tutta la forza di