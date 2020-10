L'ha iniziata Tare, l'ha finita Inzaghi. E se non firma il rinnovo, qua la parola fine potrebbe non coincidere con una partita storta (si spera unicum, si spera una stortura.). Tortura sportiva cinese, disastro senza appello.Quarta di campionato dopo la sosta,. Di uomini, di gioco, di carattere. Il rinnovo del mister non arriva, però le sue scelte oramai votate ad una severa ortodossia nei ruoli e nelle gerarchie sono state recepite forte e chiare,. I tifosi della Lazio prima della sosta pensavano che tutto si sarebbe risolto con qualche giorno di riposo,Dopo la sosta, il disastro è servito:. A pochi giorni dal nostro esordio in Champions League contro la squadra più forte del girone,, arriva una partita disastrosa, senza appello, francamente indecente.La meravigliosa programmazione dia cui vanno tanti sentiti ringraziamenti.- Parolo a destraad un'intera carriera di un giocatore storico. Djavan Anderson, diciamocelo, può fare la Coppa Italia, e giusto i turni iniziali, o può giocare con una squadra oliata che sta bene, di testa. E oggi di oliato forse c'era solo il campo, a giudicare dagli scivoloni, o forse il palloneI veri assenti non erano tForse le assenze sono una giustificazione per questa specie di farsa? Bastano per farsi prendere a pallonate da una Samp onesta, punto interrogativo?A sinistra ci ritroviamo ancora senza esterno, con l'acquistato Fares a fare la muffa, poi entra e insomma, conferma che per entrare negli schemi ci vuole tempo, e tempo non c'è (e nemmeno mi è dispiaciuto).Perché le 3 competizioni sono così: uno si fa male, uno è infortunato, un altro squalificato.Questa, in sintesi, la percezione di questa stagione: noi pensavamo fosse una meravigliosa opportunità di godimento felice.. È sempre spiacevole sottolinearlo: ma l'avevamo detto. E ora ci aggrappiamo alla speranza che sia una giornata a vuoto, e basta. Non una cosa sistemica.Avevamo detto dei pregi e degli evidenti limiti di. Tutti confermati, altro che crescita. Serve altro, da lui, direi anche dal mercato. Sul gol di Quagliarella chi stava marcando qualcosa in area di rigore? Djavan osserva con cura, senza fare nulla. Hoedt al primo contromovimento di Quaglieralla era al bar.Ah. Pure in campionato, già. I problemi in difesa non li può risolvere Hoedt, ma nemmeno alla lontana. Non solo, 8 gol subiti sono gravi per una squadra che almeno vorrebbe confermarsi, ma è l'identità offensiva che conosciamo che è mancata clamorosamente. QAggiungo, a margine: tutto questo fragoroso buco di giocatori tra l'altro senza nemmeno un positivo, caso raro, e vera e propria spada di Damocle per chiunque. Non ne abbiamo bisogno: siamo già in piena emergenza da soli. E ci mettiamo poi tutto il resto:Ma qualcuno ha visto? Big latitanti che hanno molto di cui vergognarsi, unita a quella strana insofferenza degli attaccanti nel loro gesto primario, tirare verso la porta. Ma al di là di questo, tutta questa caterva orrenda di errori, contro una Samp che imbrocca tutto, non è accettabile questo tipo di prestazione, non ci sono scuse che valgono.La testa della Lazio fa riflettere, più che gli errori. Il terzo gol rientra secondo me rientra perfettamente nel mood della partita:Strakosha rimette dentro (ma naturalmente non è mai in discussione, ci mancherebbe, piú attaccato alla poltrona di un parlamentare). A partire dalla formazione fatta da Inzaghi, che sembra quasi una richiesta di aiuto, fino ad arrivare a quella orchestrata serie di errori orrendi, quello di Patric, il doppio rimpallo, le seconde palle sempre loro. Vavro fa capire ancora una volta l'orrendo spreco di denaro che ogni volta non fa che palesare. Essere costretti a vederlo giocare è un'altra specie di lancinante tortura nella tortura generale. Poverino, entra in un momentaccio, insicuro pure nelle cose semplici.da questa tortura. E non è l'unica.Veder giocare i migliori così male è una rassegnata tortura. Vedere la Sampdoria che ha cambi migliori dei nostri è una folle tortura. Tutta questa partita è stata una lucida tortura cinese, che però attenzione.È come se fosse stato lui ad azzoppare personalmente i suoi. E se l'immagine vi sembra forte, forse dovreste rivedere le partite di questo inizio di stagione con calma. La Samp ci ha quasi deriso. Ci hanno preso a pallonate nel finale, e questa umiliazione ha delle precise responsabilità, dei precisi nomi e cognomi, una genesi estiva.Essere così depressi in una stagione storica non è possibile, non è accettabile, non è tollerabile. Questa sconfitta è immenso campanello d'allarme, che si senta forte e chiaro:Un noto giornalista di Mediaset ci fa notare questo dubbio amletico di alcuni big: siamo più scarsi dello scorso anno con la Champions da giocare? Rispondo io: a conti fatti più scarsi no. Ma più forti, molto più forti senza il massimo impegno e la massima partecipazione e la massima volontà di sorprendere nemmeno. Senza la fame siamo una squadra che si godrà (?) la Champions solo in questa edizione. Una colpa di alcuni, il solito miracolo richiesto ad Inzaghi. Qualcosa di positivo la partita contro la Sampdoria l'ha regalato. Innanzitutto è finita, può essere archiviata come un monito, un incidente di percorso orrendo ma forse d'insegnamento, ad Inzaghi, alla squadra, forse perfino alla società, ammesso abbiano possibilità di apprendimento.mi è piaciuto, ha movimento, ottimo sinistro, andava preferito a Correa senza se e senza ma. Un ottimo giocatore, lo dico subito. Ma sto raschiando il fondo per vederci qualcosa di decente. L'unica cosa da salvare di questa partita è il triplice fischio finale.Chiunque pensi di buttare tutto all'aria ora se ne stia a casa, possibilmente zitto e senza social. Chiunque pensi che sia finita, probabilmente non è laziale. Ma anche chiunque non impari da questa partita indecente e improbabile sarebbe meglio se si tirasse indietro ora. Dalla società, a Inzaghi, alla squadra. OE tante scuse ai tifosi, che si sono digeriti questa, umiliante in un anno che deve invece essere molto diverso... Dovrebbe. Doveva, sin dal mercato. Non è ancora tardi, ma servirebbe come il pane il rinnovo di Inzaghi, un atto di fiducia, un segnale chiaro allo spogliatoio. Non è tardi, potrebbe essere solo una folle uscita a vuoto, aggrappiamoci a questo, speriamo che non sia un errore di sistema. Ma intanto, cominciamo da qui, Tare, Inzaghi, squadra. Tante scuse ai tifosi.