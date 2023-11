È difficile leggere un derby abbastanza brutto, di personalità ma praticamente solo quella. Soprattutto il secondo tempo è stato congelato, tosto, tignoso ma stanco, alla lunga. Dal 70' l'impressione è stata che il pareggiotto alla fine facesse contenti(ni) tutti., il resto tanto ritmo, forza, tensione: la Lazio fa forse qualcosa di più, dopo un buon inizio (20’) della Roma. La squadra di Sarri, impegnati un un duello tattico-diplomatico con Mou, finito a sorrisoni e grossi attestati di simpatia, prende le misure, tambureggia, fa scorrere il pallone e si prende qualche occasione., troppo poco per portarsi a casa la partita più sentita, il derby. Come si sono detti Mourinho e Sarri, sorridendosi: nessuno ride, nessuno piange.La tensione si taglia a fette, cresce, è la partita che a Roma vale tanto per umori, pensieri, settimane e mesi. Ci pensa l'arbitro Massa, dopo un giallo (che Marelli, bontà sua, definisce generoso) a Mancini, ad innalzare il livello della carica agonistica. Capannelli, insulti, parolacce, qualche affronto verbale. Tutta una granNella ripresa i laziali sapevano: il rischio di presentarsi in campo stanchi,(quella panchina che Mou dice di non avere, la chiedesse a Lotito): Vecino ingrippa il motore entrando prima ed uscendo poi per infortunio, in generale in molti sono un po' acciacciati,Ed è un errore: secerca di fare a spallate ma viene stretto tra Patric e Romagnoli, entrambi autori di una prestazione pazzesca,ha un paio di azioni potenziali ma non riesce ad incidere, fa un discreto primo tempo ma poi si stanca,(anticipato anche qui, però da Pedro). I cambi ok, ma, pur senza esterni, non cambia modulo nemmeno se lo costringono gli eventi, non prova le due punte centrali, non si spiega perché metteree che oramai sta assopendo il derby sullo zero a zero. Serviva improvvisare, ma lo spartito è rimasto lo stesso,Per il resto tante interruzioni, pochi minuti di recupero a testimoniare uno scorrere veloce di tensione, repressioni, poche chance pulite e tanto tatticismo.he ha tirato fuori una prova maestosa, di livello alto. Personalità, cuore, tatticamente ineccepibile e dal buon ritmo, tanti bei palloni giocati, tra cui un assist potenziale per Immobile che non riesce a trovare il pallone e il tiro, ostacolato da(altro autore di una buona prova).l giochino, piuttosto inutile, di tirare fuori la vincente ai punti potremmo pure farlo: la Lazio forse meritava qualcosina di più, ma siamo ad un livello infinitesimale, perché il match è stato tirato, cupo, brutto in definitiva, in apnea. Conta poco. Hanno vinto le due settimane post derby,La condizione dei giocatori era deteriorata, si vedeva la paura di doversi sorbire 15 giorni di insulti, grida in radio, minacce.Una specie di futuro distopico di urla, gemiti, Sheol e catene. Tutto sommato, le due squadre si sono ritrovate d'accordo sul fronteggiarsi minacciandosi, senza mai davvero mettersi le mani in faccia. E infine, dopo 93’ (pochi, rispetto al solito) di apneaTiriamo le somme.non solo di Immobile, ma anche di un Pedro capace solo di litigare, di un Felipe Anderson ibernato. Poche le occasioni davvero pericolosi, pochissimi i gol. Isaksen qualche lampo, ma tutto questo non può bastare:, il più pericoloso. Il tiro pazzesco che ha impattato il palo è da rivedere in loop, praticamente l’unica cosa esteticamente rilevante di tutta la partita. In un mondo di cose brutte, rivediamoci almeno quel tiro, e poco altro, troppo poco altro. Nessuno ride, nessuno piange, ma questo è poco, troppo poco. Ce lo prendiamo, respiriamo, sfruttiamo questa sosta per integrare meglio i nuovi.