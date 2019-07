Tutti in ritiro. L'obiettivo di Tare sembra quello, ed è una vecchia ossessione 'alla Bielsa': onesta, sana abitudine di lavorare ad Auronzo di Cadore con tutti gli effettivi, e non con una rosa smozzicata. Non è quasi mai successo: lo aveva chiesto Marcelo Bielsa a Tare, modificando poi quasi ogni giorno le richieste fatte, di fatto mandando ai matti il ds albanese prima di essere mandato in un certo paese da Lotito in persona - che poi lo racconta, con un certo vanto.



TUTTI AD AURONZO - Tutti in ritiro: la Lazio sta provando a chiudere la maggior parte degli acquisti prima del ritiro. Lazzari docet: preso subito, prima del ritiro. E non sarà l'unico, nei progetti della società. Da Vavro, a breve risposte, passando per il filone turco - Tokoz (quotazioni in crescita - ma niente offerta )/Yazigi (il più accreditato, interesse confermato) /Agkun (low cost - ancora nessuna offerta). La verità è che stavolta la Lazio vorrebbe accontentare il suo mister, a dimostrazione del fatto che non erano le richieste ad essere da "Loco", ma modalità e cambiamenti rapidi di idee.



FIGLI DEL MERCATO - Questa cosa di iniziare il ritiro con molti effettivi è considerata, e a ragion di logica, da Inzaghi uno dei tasselli fondamentali per fare una stagione di tutto rispetto. Per questo lo ha richiesto, per questo ci tiene. Unito al fatto di prendere anche giocatori già pronti - Lazzari - questo sarà un mercato anche molto alla Inzaghi, oltre che figlio del solito Tare.



NUOVA ERA - Mi viene da dire che eventuali onori - o fallimenti - saranno stavolta da dividere tra loro due. Forse stavolta non si potrà solo dire: "colpa del mercato di Tare", perché è chiaro che rimanendo Inzaghi ha avallato una strategia. Tanto a cadere in caso sarà lui, per smuovere Tare nemmeno Maldini è bastato. Tare e Inzaghi sono i nuovi Milinkovic e Luis Alberto: per tenerli Lotito ci ha messo faccia e credibilità, ora sta a loro dimostrare di valere tanto. Anche perché Inzaghi lo ha fatto capire: questo per lui è un nuovo ciclo. E bisogna iniziarlo come Inzaghi comanda.