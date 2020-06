Lazio col silenziatore. Dopo tanto rumore, tanti sguardi troppo soddisfatti e malevoli, tanta gente che si dava di gomito, mormorava, sperava nel doppio passo falso decisivo, Luis Alberto si mette un dito davanti al naso e zittisce tutti. Un gol dopo percussione personale che vale 3 puntiLa Lazio rimane aggrappata con le unghie e con i denti e la rabbia alla corsa Scudetto. E chi prima già gioiva, può trasformare il sorriso in rughe di preoccupazione, di nuovo. La corsa continua.Luis Alberto silenzia chi vuole male alla Lazio, e sono tanti. Forse la corsa Scudetto è in realtà la gara a chi è più odiato: da una parte la Juventus che mezza Italia tifa e l'altra mezza insulta, dall'altra la Lazio dei miracoli, con il Lotito troppo invadente e i troppi rigori e i soldi in nero a Zarate e tutte le amenità di cui ci avete riempito le orecchie.La Lazio non è in forma, la Lazio fa fatica, ma sempre la Lazio tira fuori orgoglio e coraggio, cattiveria e rabbia, e si porta a casa una vittoria faticosa, sofferta, in pieno stile biancoceleste.che ora non può essere brillante ma deve essere di cuore, di un sogno che non può essere patinato ma deve sapere di sputo e fiato spezzato e trincea.Nella partita in cui giganteggiaè giusto che siadell'ultimo minuto e oltre, del palpito e della gioia repressa a far guadagnare il rigore che è in assoluto l'episodio decisivo del match, che apre le porte ai 3 punti poi raccolti come spighe da Luis Alberto. Caicedo tra l'altro migliore per tenacia e diligenza e forza di volontà insiemeNon è più una cavalcata gloriosa questa,. A suon di cambi, di soluzioni nuove, di idee Inzaghi dovrà tirare fuori dai suoi ancora qualcosa in più, quello spunto del secondo tempo che non era nelle gambe, non era nel cervello appannato, era nell'anima profonda di questa squadra plasmata ad immagine e genetica sul suo mister.