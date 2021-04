La Lazio non molla: è scontato, banale, lo so, lo scrivono tutti i giornali. Ma è la verità, ed è la fotografia perfetta di un gruppo di uomini che si sta aggrappando ad un obiettivo importante, forse decisivo.La Lazio strappa l'ennesima vittoria dopo il 90' in una domenica complessa, in cui hanno vinto tutte le principali competitor e il treno Champions rischiava di prendere il largo tipo Snowpiercer. La incocciasullo sfinire di una partita bruttina. Una cosa preziosa c'era:. Già la vita è così amara ci mancava un Chiffi anti estetico. Un vero e proprio spreco, sarebbe stato il gol della domenica. Non entro nella polemica: per me vista la dinamica dell'azione e da dove parteo gli fischi fallo a favore subito, o gli dai gol. Ma sono chiacchiere da bar, quel che rimane è uno spreco.Questa vittoria dimostra per l'ennesima volta cosa significa lo. Io so perfino quanto pesa l'anima:. In questo momento così duro per l'allenatore, con una situazione davvero molto delicata a casa, i suoi gli regalano altri tre punti strappati con voglia, determinazione, qualche scambio interessante e poco altro.. La Lazio forse è mancata negli ultimi metri, anche se il palo di Immobile grida sfiga nera. A proposito, questo Ciro comincia a non segnare da un po', in un momento veramente delicato. Provo a vederla dal versante ottimista: servono gol pesanti da qui alla fine. Servono davvero. Speriamo li faccia lui. Prego per questa ventata di ottimismo che vi regalo, prendetela, è gratis. E smettetela di dire scemeggiate sul fatto che non stoppi un pallone, stiamo scadendo nel sacrilegio.Questa passerà alla storia come la stagione in cui abbiamo voluto bene ad Adam Marusic. Come terzo di difesa ha tirato giù sul tavolo una prestazione mastodontica, Lasagna è un cliente veramente scomodo (punta che mi piace davvero tanto), ma Marusic sembra abbia sempre giocato in difesa. Ha fisico, gamba, intelligenza tattica e grandissima concentrazione. Non so, forse siamo abituati a difensori centrali talmente scarsi che un esterno fuori ruolo ci sembra fortissimo. Ma preferisco tenermi caro questoQuante possibilità abbiamo di andare in? Me lo chiedo da un po',. Le competitor sono troppe, l'amore è cieco ma la sfiga della Lazio e Chiffi al VAR ci vedono benissimo. Detto ciò, alcune considerazioni vanno fatte: adesso conta poco l'estetica (però quel gol, dai, un cassonetto al posto del cuore dai), adesso conta poco il tocchetto (sempre un po' troppo leziosetti ma è il nostro marchio), ma quello che serve è questo tipo di anima. Che è anche il legame più forte tra Inzaghi e questa squadra: una coincidenza spaventosa su dove inizia l'anima dell'uno e quella del gruppo, un punto preciso dopo il 90° minuto, quando nessuno ci crede più. Per rubare versi di poesia, continuiamo a sognare anche noi insieme a loro. Ancora una volta, col cuore e Milinkovic sulle labbra.