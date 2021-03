Ad un passo dalla resa, nonostante una Juve piccola piccola, la più piccola degli ultimi 10 anni.Faccio una premessa: che questa squadra in un anno così decisivoe in maniera scellerata vista l'importanza di questa stagione, io lo penso e continuerò a dirlo all'infinito. Ma questa partita è preoccupante per altro, anche se è frutto che non cade lontano da quell'albero degli ultimi 2 o 3 mercati di Igli Tare. E davvero potrei - potremmo - prendermela con Reina che non copre il primo palo, con Hoedt al centro a Torino in un match decisivo, con Fares (uno dei migliori) tirato fuori come se nulla fosse dalla naftalina, o Patric esterno che continua a regalare gol (come da il pallone ad Escalante è roba da tribunale dell'Aja) con Marusic, uno dei più in forma, a cui addirittura viene chiesto di fare il terzo centrale, mortificandone le doti atletiche (e nemmeno lo fa male). RComincio a credere che il problema di questa Lazio sia la sconcertante: una delle squadre più esperte, con i giocatori che giocano da più tempo insieme, crolla sempre, inesorabilmente. E non sembra ci siano soluzioni.. Intendiamoci: la Juve è ordinata, è in salute, con un buon morale e sembra aver trovato una buona quadratura. Ma mancava Ronaldo, il centrocampo era inventato, eppure ha tirato fuori reazione, orgoglio, consapevolezza., e poi all'orizzonte una linea piatta di azioni stanche, con solo cuore, poche idee, sempre le stesse.Vorrei passare qualche giorno nello spogliatoio della Lazio. Come quei fotografi che - in Alaska, inseguono per giorni un qualche animale raro, sfuggente e complicato. Sfuggente, questa Lazio non si capisce molto.. Non solo, stanno continuando. La stagione - faticosa e complessa - ci ha portato ad un(che mi è piaciuto perfino) esausto che chiede il cambio e non viene accontentato, ad unannebbiato che fa poco ed unche fa ancora meno.fa una cosa difficilissima sul gol, ma continua a sconcertare perché sbaglia tantissime volte la scelta quando ne ha a disposizione diverse.non vale più di 10 minuti, ma anche che, che pure qualche medaglietta se l'è guadagnata, anche contro la Juve, da gennaio in poi non si è meritato niente,Il tutto condito da gol preso in contropiede travolgente col risultato in bilico, e un ciabattare stanco verso la fine della partita. Cambi appetibili? Forse c'erano (Pereira prima?),che è tornato, ma comprensibilmente fa poco, e piuttosto male). Poi aspetta, aspetta, aspetta.Ora la stagione può farsi davvero amara se non si inverte subito la tendenzama se non è l'ultima spiaggia ci siamo quasi. Quello che preoccupa davvero è la sconcertante mancanza di reazione. La Lazio nelle ultime partite incassa, subisce, prende gol uno dopo l'altro come se fosse, una gabella dovuta, una qualche sentenza carica di giustizia per espiare peccati passati. E forse un peccato per ognuno c'è:, la società quando doveva aiutare è sparita, presentandosi a bussare coi piedi con unriciclato tra le dita.gli eroi che ci hanno riportato in Champions devono seriamente guardarsi negli occhi. Basta con questa sorta di incredulità, del tipo non sappiamo cosa sta succedendo ma sta succedendo qualcosa. Non è il momento dei tacchetti, di entrare in porta col pallone o altro. Chi ora non se la sente perché pensa che oramai la stagione sia andata, si facesse da parte, ma davvero, da uomo: di peccati da espiare noi laziali già ne abbiamo tanti, non ci servono pure le loro sempre più irritanti zavorre domenicali.