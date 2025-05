Il solito copione, verrebbe da dire., che sfiora l’impresa e si ferma a pochi centimetri dal colpaccio. Ancora i goal dalla panchina. Ancora i goal nel finale. Ancora i goal di, l’unico vero campione di questa squadra. “Nel calcio ci sono le categorie” recita una celeberrima frase pronunciata da Allegri in una nota conferenza stampa. Lo spagnolo conferma la tesi del tecnico livornese: quando c’è lui in campo, la sua aura cambia il volto di una squadra il cui profilo è ormai ben delineato, a 90 minuti dalla fine della stagione. A volte ingenua, altre incoscientemente giovane e spensierata, (quasi) sempre orgogliosa. “Se metti tutto in campo non hai rimpianti” ha sentenziato Baroni in conferenza stampa. E così è stato, anche se - più che nella singola gara, nell'intera stagione -eccome.Seppur dopo la 'grazia' - sportivamente parlando - concessa da Arnautovic nel finale, con l'austriaco che fallisce una clamorosa azione da goal - uscire da San Siro. Eppure, se da una parte il 2-2 del Meazza riempe d’orgoglio per aver ripreso ben due volte la finalista della Champions, dall’altra lascia quel vuoto di chi sente che poteva essere davvero la serata della svolta e che invece non lo è stata per minuzia.Una questione di, dunque. Che in questo caso fa rima - in qualche modo - con. A 90 minuti dal termine si possono iniziare a tracciare i bilanci e analizzare una stagione arrivata al rettilineo finale., con il danese che a tu per tu con Sommer centra il portiere avversario. Una palla che avrebbe potuto cambiare la storia della partita, e non solo. Tutto svanito ad un passo dal 'traguardo'. Come è accaduto in Europa League, con la clamorosa rimonta sul Bodo/Glimt vanificata ai calci di rigore o in campionato, con- da inizio dicembre ad oggi - che ha praticamente annullato i pesanti colpi esterni in casa di big e dirette concorrenti.La Lazio ha ancora una volta il merito di non mollare mai. Riprende due volte i nerazzurri con Pedro, l’ennesimo cambio vincente di Baroni. Il tecnico ha certamente tanti meriti nei risultati - sia sportivi che in termini di crescita del gruppo e dei singoli - dei biancocelesti e nel percorso sia in campionato che in Europa League, ma anche qualche. Tra queste. A San Siro arriva l’ennesimo problema fisico nella stagione - dopo quello di Lazzari alla vigilia - e a farne le spese è ancora Nuno Tavares. 24 infortuni e molto spesso 'le solite facce' in infermeria. Tanti mandati nuovamente in campo prematuramente in campo dopo un k.o. ed esposti al rischio ricadua. Una gestione che lascia spazio a qualche riflessione e che indubbiamente poteva essere molto diversa. Oltre a quella del portoghese, un vero e proprio fattore nella prima parte di campionato, le assenze dihanno pesato eccome nell’andamento stagionale dei biancocelesti.Il pari contro l’Inter lascia accesa la fiamma della speranza di quarto posto e Champions League. Solo una questione d’aritmetica.. Una de-escalation che catapulterebbe nel giro di tre stagioni i biancocelesti dagli ottavi di Champions e l’Allianz Arena, dove l’Inter disputerà sabato 31 la finale, alla competizion europea più ‘povera’. Un risultato che merita analisi approfondite per il presente e futuro di questa squadra e questo club e probabilmente anche qualche mea culpa.Il cammino in Europa League fino ai quarti di finale e il quarto posto ancora alla portata, seppur aritmeticamente fino all’ultimo turno, rappresentano risultati probabilmente oltre le aspettative di una squadra. E se il merito va certamente a Baroni e al suo staff, dall’altra parte ora. La squadra di Baroni approfitta di un’annata molto negativa di Milan e Juventus e resta in corsa fino alla fine per la qualificazione in Champions, ma servirà davvero un miracolo e una serie di combinazioni incredibili per raggiungere addirittura l'Europa League.La Lazio può certamente aggrapparsi alla classe di Pedro e all’orgoglio e il cuore di un gruppo che di fronte alle difficoltà dimostra di non voler mollare. Un merito non da poco e un punto di forza da cui ripartire e su cui ricostruire.Il silenzio stampa dell’Inter porta alla ribalta l’operato di arbitro che fa arrabbiare Inzaghi, ma non può soddisfare fino in fondo la Lazio di Baroni., che aumenta il volume del corpo. Ma ciò che è passato in sordina è il contatto Thuram-Marusic in occasione del 2-1 di Dumfries. Un episodio su cui incredibilmente sorvolano arbitro e VAR e che condanna la squadra di Baroni. Un brutto colpo a freddo dopo il momentaneo 1-1 di Pedro.Qualcuno già definisce il 18 maggio il ‘nuovo 5 maggio’, dimenticando il peso specifico che la partita di ieri sera aveva per la Lazio di Baroni. Una squadra capace di andare a vincere a Napoli, Bergamo e Milano (sponda rossonera), sfiorando un colpaccio che avrebbe avuto valore fondamentale in chiave Champions. Nessuna vendetta sportiva per lo 0-6 dell’andata o teorie simili, ma la necessità di giocarsi l’obiettivo fino all’ultimo istante.