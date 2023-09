Lo avete pensato tutti e tutte, siamo tra laziali lo so. Lo avete pensato tutti che, dopo 2 gol annullati e un secondo tempo sontuoso, in controllo, dominante,Per la seconda di filasbanca il Maradona, si passa dal tirone dial tacco di Luis Alberto, ma lo so che lo avete pensato tutti: è tutto talmente bello, ci hanno annullato talmente tanti gol, che sicuramente ci sarà una fregatura finale. La Lazio ci ha abituato a questo. Perfino, arrivo a dire, questo gruppo di Immobile e compagnia ci ha abituato a questo. Maurizio Sarri ci sta togliendo questa abitudine, questa è una Lazio feroce, è una Lazio di figli di.: vincere a Napoli, contro i campioni d’Italia imbattuti, dopo aver perso due gare sulla carta incredibilmente più facili.Per questo, nel primo tempo il Napoli in fiducia schiaccia la Lazio troppo bassa, che si difende con buon ordine, ma senza particolare pressione alta.Una parola per uno: Luis Alberto si sta caricando la Lazio sulle spalle, si è preso tutto.che ogni volta fa penare, impazzire, discutere. Non c’è estate senza un suo colpo di testa, non c’è un post social da giocatore livellato, normale, normalizzato. In lui tutto è estro, dimensione onirica, follia ma di quelle antiche, rispettate e temute.E quando spacca questa dimensione, tira fuori delle assurdità, dei nonsense, come un colpo di tacco-gol nello stadio del giocatore più forte di sempre. Q. Il momento in cui, con la coda dell’occhio della mente e basta, fa passare il pallone per Kamada è un flash da un altro mondo, da un altro universo, una supernova di genialità.conferma quello che dicevamo: non è al meglio, ma segnerà tanti gol.Su Felipe, lo sapete. Mi fa impazzire, ha iniziato malissimo il campionato, ma il no-look con cui serve Luis Alberto è metà gol almeno, e in generale si sacrifica, corre, si spende. In generale, stiamo parlando di uno che ha tutto per far sbroccare, ma dal suo ritorno ha trovato continuità, maturità, spalle larghe. Inzaghi lo ha esaltato, Sarri lo ha fatto maturare.solo che lo vediamo troppo per accorgersene, come capita spesso con i figli piccoli che ci crescono davanti.L’avevamo detto: la rosa della Lazio nel numero e nella qualità è cresciuta tanto. Altro che mercato da 6, come qualcuno che di calcio capisce pochino ha scritto. Questo è da 8, e a Napoli lo dimostra. Non facciamo entrare delle sottospecie di giocatori, mache spacca la partita. Con l’ascia.. Manda in gol prima Zaccagni (annullato giustamente), poi segna lui stesso. Potete annullarci 60 gol in fuorigioco, dire che se Rui Patricio non guarda non è fallo o fare check sul rigore sacrosanto per il Bologna e dirvi tra voi NONO NON LO TOCCA, ma non potete fare nulla contro il calcio, il pallone.ed è solo questione di tempo prima di vederlo esultare ancora. E difficilmente, questo tizio entrerà dalla panchina. Questo è uno che se la giocherà ogni volta per il campo, per giocare, è un animale da battaglia. Ha spaccato il secondo tempo con l’ascia, eNel secondo tempo, ma in generale dal gol probabilmente, la Lazio ha tirato fuori una gagliarda inclinazione, muri, ordine, pressing puntuale, forza.dello scorso anno condensato in un match dall’altissimo tasso di difficoltà. Ora dovrà confermarlo nelle prossime, ma questo è il tema su cui dovrà battere Sarri, le linee-guida, c’è tutto in Napoli-Lazio. I giocatori hanno tirato fuori lo spartito giusto: disciplina, capacità di sofferenza, ma anche folate fresche e potenti, controllo del possesso palla e precisione. A. Nel secondo tempo invece la Lazio non ha solo meritato la vittoria, ma poteva uscire dal Maradona tanto a poco. Lasciate perdere quei giornalisti faziosi mai usciti dal perimetro del Golfo: la vittoria biancoceleste non è solo legittimata, ma sta pure stretta. Sarri se la può coccolare, questa sua creatura: Padre tempo gli darà ragione. Lo avete pensato tutte e tutti che avrebbero pareggiato, ma no, non ce lo saremmo meritato, non se lo sarebbe meritato questa Lazio in battaglia, questa Lazio in crescita, questa Lazio nel cuore piena e nei piedi pazza, come Luis Alberto.