Con un gol per tempo, i biancocelesti cadono a San Siro e devono dire addio alla competizione. Niente semifinale, niente doppio incrocio contro il Milan.Rispetto alla squadra spenta e senza idee di Venezia, questa volta al Meazza la Lazio si presenta con un atteggiamento e una grinta diversi, ma soprattutto con un assetto tattico che sorprende tutti. L’assenza di Castellanos si sta rivelando sempre più pesante partita dopo partita, con i numeri che parlano chiaro e che evidenziano un rendimento completamente opposto con e senza il Taty in campo. Dopo l’esperimento fallito a Venezia con Noslin al posto dell'argentino,, vinto dai rossoneri. A far coppia con Dia questa volta c’è Tchaouna, ma i due si rivelano autentiche comparse.Dopo il gol clamorosamente fallito in Laguna, al Penzo, il senegalese conferma il momento negativo dal punto di vista della forma con un’altra prestazione sottotono, così come, che vive un momento di difficoltà fisica e non riesce a offrire le stesse garanzie di inizio stagione nelle due fasi. A questo aggiungiamo la prova negativa di, che doveva riscattarsi dopo l'esclusione dalle liste Serie A e UEFA, ma che finisce per essere risucchiato dal vortice nerazzurro e commette una serie infinita di errori nelle due fase.La nota lieta - con i pro e i contro del caso - è rappresentata ancora da. Il danese ci mette anima e cuore, oltre alla qualità nell’uno contro uno: è un motorino a ritmo costante, gioca sull'esterno, spesso prova a rientrare verso il centro del campo, ci prova con un paio di conclusioni e si becca un giallo per simulazione che appare senza senso, conA proposito della prova del direttore di gara, appare sempre più inspiegabile l’operato del VAR e del suo assistente. Se Baroni preferisce sorvolare sull’episodio specifico, ma specificando cherisulta difficile giustificare la convalida del gol di Arnautovic, che disegna una parabola perfetta, ma la cui conclusione è ‘sporcata’ dal fuorigioco evidente di De Vrij, che ostruisce la visuale di Mandas. Non si può certamente pretendere che sia l’arbitro ad accorgersi, ma? Come è possibile che due persone davanti ad uno schermo, nel ricontrollare la celeberrima, non si siano accorte cheUn mistero che non verrà mai rivelato, ma di certo l’ennesimo episodio arbitrale della stagione contro la Lazio. Un evento che ha cambiato radicalmente la partita e ha rotto l’equilibrio, indirizzandola verso i canali nerazzurri.Come dicevamo, dopo Venezia la reazione attesa da parte della Lazio è arrivata. Resta, però, il risultato negativo, un dettaglio non da poco. La squadra saluta la coppa ma soprattutto mostra una grave fragilità nei big match, con le avversarie che riescono a capitalizzare le poche occasioni create e i biancocelesti che subiscono dopo aver creato ma senza trovare il gol. Un aspetto sul quale pesa tantissimo l'indisponibilità di Castellanos.con la sola vittoria contro il Napoli in Coppa Italia agli ottavi a fronte delle sconfitte contro Fiorentina e Inter (sia in campionato che in Coppa Italia) e i pareggi contro Como e Venezia. Troppo poco in un momento chiave della stagione, dopo l’inatteso infortunio contro il Napoli ha amplificato ancor di più questa Taty-dipendenza., ora tocca a Baroni trovare la soluzione adeguata in vista delle trasferte contro il Milan e a Plzen contro il Viktoria: sarà la volta diDi certo risulta evidente la necessità di trovare una soluzione e di farlo immediatamente.A proposito del tecnico biancoceleste, la sua frase sibillina rilasciata alla vigilia della gara sugli obiettivi (“Non si possono cambiare in corsa”) ha scatenato un acceso dibattito nell’ambienta biancoceleste. Lo stesso Baroni è tornato sull’argomento anche in conferenza stampa a San Siro:. L’allenatore ha poi proseguito: “Io batto la testa tutti i giorni sul muro per questi obiettivi. Io sono contento che siamo in corsa, ci vogliamo rimanere. Non abbasso l'asticella, la alzo tutti i giorni”.È chiaro che gli eventi di febbraio, dalle eliminazioni di Juventus e Milan dalla Champions League al pari della Lazio a Venezia e il sorteggio col Viktoria Plzen, hanno cambiato completamente gli scenari.. Non un semplice modo di dire, non l’etichetta solita alla gara successiva, ma l’occasione per sfatare diversi tabù, come il trend negativo negli scontri diretti e la Taty-dipendenza in termini di gol e punti, ma soprattutto per non dover abbandonare già a febbraio la corsa alla prossima alla Champions League e tuffarsi a capofitto sull’Europa League. Il pari di Venezia non offre alla squadra di Baroni troppe alternative: