Ancora in piedi, molto secondi,Latorna a vincere dopo due sconfitte deprimenti, umilianti, per certi versi pure in grado, con la giusta dose di pessimismo, di ridimensionare questa incredibile stagione.cosìnon ha empatizzato troppo con le nostre tensioni da secondo posto: ci hanno messo al nostro posto, facendo entrare un corazziere dopo l’altro, mentre nContro il Sassuolo, poche ore dopo, nell’ultimo infrasettimanale, l’incubo di questi ragazzi, poteva essere il momento di rialzarsi o l’addio ai monti, al secondo posto, e magari l’ingresso nella profonda bagarre che divide il quarto posto Champions e il nulla sotto la neonata(che l’anno scorso suonava a festa, quest’anno per la Fiorentina è ridiventata una decorazione kitsch da buttare alla prima occasione, potenze mediatiche trasteverine).ma la Lazio torna quella che ci ha felicemente accompagnato:che sta facendo un vero e proprio miracolo ben oltre le prospettive, i preavvisi, le classifichette estive.- Curioso che la notte della rinascita sia anche la notte di un singolo preciso, uno dei più criticati e meno capiti, quelgià da molti derubricati a pastorello del presepe immaginario degli acquisti toppati dal nostro immarcescibile ds. Il piccoletto ha stoffa,: prima filtra per Zaccagni il quasi gol di Immobile, poi scodella di fino un pallone oltre le linee – un po’ sonnacchiose – del Sassuolo e manda in porta e in gol Felipe Anderson., come ha simpaticamente fatto il VAR.Mentreporta in panchina un microfono per tutelarsi (chissà le ronfate di chi ha guardato la partita che ha registrato), il VAR prima convalida la rete annullata ad Immobile, poi ci ripensa e dice che sì, Immobile proprio era in fuorigioco nell’azione dell’altro ieri.mica come certi drittoni, che si portano il microfono in panchina. Mentre qualcuno portoghese si è lamentato di un arbitro poco empatico, pure qua il VAR ad empatia sta messo maluccio. Immobile lo meritava, anche visto quanto ha rosicato uscendo.Dopo l’Inter,. Pure lo spogliatoio, ci dice Lazzari, si è un attimo fermato. I giocatori si sono guardati negli occhi, e questo scrutare di pupille deve aver funzionato. Mentre il nostro simpatico diesse continua le sue schermaglie verbali e i suoi cannoneggiamenti interni nella sua lotta di potere con Sarri, la Lazio si è compattata.forse il miglior primo tempo della stagione. Ok, dobbiamo dircelo: il Sassuolo si è salvato, e forse ha chiuso cosi una stagione poco gloriosa, ma la Lazio mette giù un primo tempo di livello assoluto. E, stranamente, a parte qualche rischio (e la traversa di Frattesi), ha anche controllato bene, specialmente nel finale fino ad arrivare al raddoppio.Servirà una gara di livello altissimo, la terza in settimana, per portare a casa qualcosa di grosso. Servirà soprattutto una partita indomabile, una gara senza rese.proteggendolo dalla Juve, e ha rosicchiato punticini a Roma e Milan, prossimo avversario. La Lazio è ancora in piedi, è ancora seconda a 5 giornate dalla fine. E, al contrario delle frecciatine del ds, questa squadra sta facendo un mezzo miracolo, e noi tutti ne siamo appassionati testimoni., non è un obiettivo facile o alla nostra portata senza problemi. Chi lo dice, lo fa perché pensa ad altre cose. Stiamo vivendo una specie di miracolo, godiamocelo tutto. Senza dire altro, aggiungere altro, se non che siamo molto secondi.