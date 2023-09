Forse lafa semplicemente quello che ci aspettavamo:. I problemi ci sono ancora: una manovra non al top per velocità, reattività, capacità di creare palle gol e pericoli.Felipe Anderson inventa ma regala pure ettolitri di liquido ectoplasmatico in giro per il campo, Zaccagni segna dopo una partita passata a prenderle di santa ragione.nel secondo tempo, e la chiude con un uno due micidiale. Segna a stento Vecino, replica Zaccagni sprigionando qualità.pur avendo fatto una partita dignitosamente operaia, con tocchi di macelleria permessi dal valente, che pure un rigoretto aveva deciso, munifico, di mettere sul piatto di una gara diretta non all’inglese, ma alla cieca. Ok, tutto vero, tutto giusto, ma seguendo un trend di TikTok (con questa domanda fatta a bruciapelo, però sull’Impero Romano), mi viene da chiedermi e da chiedervi in queste ore, in questi giorni:, il nome che il rombante Lotito furioso avrebbe urlato negli spogliatoi a Sarri, tipo ad evocarlo come un Pokemon salvavita. Castellanos, poco impiegato, dal minutaggio micro, mentre Immobile fatica, fatica, fatica a trovare non solo gol, assist, prestazioni, controlli palla,, dai tatuaggi arditi, le sopracciglia taglienti, e la faccia tosta delle bodegas di Mendoza, dove è nato. Quante volte ci avete pensato?Quante volte avete rinnegato? La Lazio vince alla Immobile: contro il Toro è tutta la gara un inno all’impegno, al lavoro, allo scatto in più, anche se sembra inutile, e si arriva dopo, e tutto sembra una ripetizioni di gesti inutili. Il primo tempo della Lazio: una sequela di gesti oscuri, guidati dal più ombroso di tutti, Ciro Immobile. Il simbolo di una Lazio che non va. Eppure, corsa, ancora corsa, fatica, sudore, scatto in più, sempre. IL’ennesimo tentativo, dopo Napoli, di invertire la tendenza. Immobile, e la luce di Luis Alberto. Ma quante volte avete pensato al Taty?Quando vedrete su ben note app di Fanta che Luis è andato male, non ci credete. Si tratta di un abbaglio: Luis ha telecomandato la Lazio dai suoi piedi, dai suoi strappi nervosi, dalle sue lunghe chiacchierate con Fabbri mentre ci menavano.E poi soprattutto incita, sprona, corre, leva un pallone a Zapata in profondo ripiegamento difensivo, esultando come un matto dopo averlo fatto. L, di forza mentale, di professionalità dopo le solite sbavature estive sul campo è encomiabile in un momento come questo.Quante volte avete pensato al? Quante volte avete pensato che, presi prima, questi acquisti avrebbero potuto partire subito in formazione, giocarsela meglio, evitarci magari quelle due brutte sconfitte iniziali?dopo un po’ di minutaggio opaco, Castellanos fa il Castellanos: è energico, elettrico, reattivo, nervosamente potente. Rovescia quasi in porta tutta la frustrazione di un minutaggio scarso, con Sarri che addirittura se lo abbraccia.. Serve Isaksen, Kamada, Guendouzi, Castellanos, ma soprattutto serve questo elegantissimo Rovella, di corsa e fioretto, veramente una bella prestazione. Serve la reazione. Non dovremmo chiederci: quante volte pensi al Taty Castellanos? Dovremmo gridarlo noi, non Lotito, questo nome allo stadio. Questo, e Immobile, e tutti gli altri: la stagione è lunga, le partite molte, e la reazione ora va supportata. Senza pensare troppo ad Immobile, ma solo facendo come Immobile.