Un po' mi rode, lo dico subito, Allegri lo ha chiamato scontro diretto, quello contro la Juventus, e a Roma tutti a dire: ah, ora comincia il campionato. Alla Lazio serve la mentalità di Mandzukic, la cattiveria feroce. Lo dico subito, così nessuno ha da ridire: mi è piaciuta la Lazio, mi fa schifo stare a zero punti, la mentalità è quella giusta. Accontentarsi e dire: ora inizia il campionato, sarà pure realista, ma è riduttivo, minimalista, pure un po’ da scemi. Ha ragione Inzaghi quando non è soddisfatto, quando non cerca altre giustificazioni, quando guarda a queste due gare, proibitive e terribili certo, ma non impossibili, come a due occasioni mancate. La mentalità c’è stata pure in campo, la giusta voglia di esserci, di rimanere in partita, di sfidare squadre molto attrezzate. Tutto ok, però queste gare bisognava vincerle. Non è stato possibile, il rammarico deve bruciare e deve bruciare il campo a partire dalla prossima gara.



Detto ciò, due cose positive: Wallace e Acerbi in difesa ok. Wallace, davvero state dicendo che ha servito l'assist a Pjanic? Avete visto cosa ha combinato il bosniaco? La ribattuta poteva essere migliore, ma francamente il cliente di Wallace si chiamava Cristiano Ronaldo, il brasiliano è stato sempre in anticipo, sempre sul pezzo, sempre attento. Questo è un giocatore da riscoprire, francamente all'appello ha risposto presente. Chi lo critica oggi, non si accorge che i suoi pregiudizi gli stanno accecando lo sguardo. E chi non vede granché, forse potrà almeno dare un'occhiate allo score di Cristiano Ronaldo, a cui è stato concesso pochissimo. Lo aspettavano tutti, alla fine è uscito meglio Wallace, fatevene una ragione: chi lo avrebbe mai detto, guardando le formazioni? Acerbi ha due enormi p... personalità. Ha personalità da vendere, mozzica, è un marcatore deciso e preciso. Azzeccato il suo innesto. Non ha l'eleganza da cigno di de Vrij, ma mozzica come un cane pastore. E piace, molto.



Bene anche Badelj+Leiva, una cerniera di lusso, vista solo nella ripresa. Qualcosina me lo tengo in serbo anche per Correa: sbarazzino, non ha avuto paura. Da tenere in serbo. Cresci bene che l'occasione ripassa.



Due cose negative: ao, Luis Alberto e Milinkovic sono vivi. Ne danno il lieto annuncio i 1000 tifosi della Lazio che sono andati a vedere loro, non CR7. Ok, il battito ok, però qualcosa di meglio è lecito aspettarselo. Meglio contro la Juventus piuttosto che contro il Napoli, è un crescendo, ma da loro dipende troppo, non possono nicchiare. Devono farsi sentire, e che sia voce potente la loro. Da questo dipende molto, troppo della stagione della Lazio. Sono i leader tecnici della squadra, che Dio li preservi.



Due spunti: Caicedo che fine gli avete fatto fare? Mister, ma non era il sostituto di Immobile? Possibile che non abbia giocato nemmeno 1 minuto? Non sarà invece che forse andava ceduto, e ora viene a timbrare solo il cartellino a Formello? Due volte sotto, ma dentro Caicedo. Sarò strano io, ma Correa non è una punta (entra sempre per Luis Alberto), e lui comincia ad assomigliare ad un separato in casa. Poi ha fatto gli stessi gol di Cristiano Ronaldo, ma queste sono le stranezze del destino. Si scherza, CR7 l'anno scorso in 10 partite iniziali aveva fatto un gol. Poi ha sfiorato i 30. Questo pure per dare altra nota di merito a Wallace.



Altro spunto: 4-3-2-1? Fa schifo come modulo? La catena di sinistra della Lazio è andata in apnea contro la Juve, come se fossero alla loro prima apparizione, due sbarbatelli. Peccato che erano Radu e Lulic. Altra notizia dal bollettino del fronte: Durmisi c'è, e lotta insieme a noi. Due cross, perfino, uno a far compagnia ad una sonda su Marte, l'altro meglio. Non è da buttar via. Ma su di lui passi, mister, ma Badelj deve giocare. Trovagli spazio, sarà importante per questa Lazio.



Ah, per chi è riuscito ad arrivare fino a qui, occhio ai disfattisti: la nave ora ballerá un po', ma non è assolutamente il momento di abbandonarla. Quello lasciamolo ai ratti.