Riassunto: la Salernitana ultima in classifica con un Inzaghi iper-eccitato in panchina prende a pallonate una Lazio soporifera, con Sarri primo a chiudere gli occhi, senza dare mai veramente la scossa. Era difficile tornare dalla sosta con una partita peggiore: la Lazio a Salerno contro la Salernitana incrociae si fa travolgere dall’onda di malasorte, gioco inceppato efallimentare. E perde male una partita tosta, regalando la prima vittoria ad Inzaghi e condannandosi, e condannandoci, ad arrivare ad un match cruciale in Champions League già con la rabbia in canna.diventa il simbolo di questo sabato ventoso: la sua partita è volenterosa, di livello, è l’unico veramente pericoloso del tridente. E dire che la Lazio l’aveva messa nel modo giusto: I, che l’arbitro, prestazione mediocre, ha dovuto rivedere al VAR. Il primo tempo si era chiuso bene: in vantaggio, con un arbitro di poco polso, un’occasione da sfruttare. Simbolo Zaccagni: va tutto bene, e si fa male allungandosi su una possibile occasione da gol. Simbolo Kamada: è come la Lazio, alla fine, è inadatto ancora, non si capisce cosa vuole, di che pasta sia fatto, come la sua squadra., fa scempio della di fiducia concessa. Come la Lazio.Il giapponese ha bisogno di tempo, il problema è che, nella gara in cui manca Luis Alberto, probabilmente ha fallito l’occasione più ghiotta per carpire fiducia, cuori e ammirazione., in ritardo, fuori dagli schemi. Gioca su una linea temporale diversa: nel suo personale Sottosopra Sarri non è ancora riuscito ad incidere, e si vede. Poi, il nostro ci mette del suo: in una gara che si preannunciava difficile. In una gara che è stata difficile, ha messo Castellanos tardi, continua ad insistere su, a riflettere sul rinnovo che non arriva.- A cosa pensaEvidentemente il suo rendimento è da 4, e continua a giocare. Su questo Sarri dovrebbe darci un taglio: Isaksen è ingenuo, ancora poco avvezzo in alcune situazioni, ma ha un altro passo, un’altra lucidità in questo momento.il Taty sembra un po’ spazientito, irritabile, Ciro segna ma mette insieme pure troppi errori, controlli sbagliati, brutte giocate.Incappa in una gara orrida, conche lo bullizza praticamente: prima gli fa sbagliare la deviazione su un colpo di testa ravvicinato, poi lo fa diventare un novello Goicoechea (sempre con complicità atmosferiche, qui il vento, là la pioggia) e buca un tiro centrale potente ma, appunto, nelle sue immediate disponibilità. Resta l’amaro in bocca, forte, perché in questa fase del calendario alla Lazio servono tanti punti, e l’impressione è che ci aspettino tutte partite così. Battaglie, assedi, cose complesse. Come noterete, non ho nemmeno citato le assenze: troppo brutta questa sconfitta, rischia di essere veramente dura da digerire.E con questi presupposti, la frustrazione rischia di essere l’unica cosa che resta, al triplice fischio.