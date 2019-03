Darko Lazovic, laterale del Genoa, è finito nel mirino della Lazio. Queste le sue parole a mozzartsport.com: "Io alla Lazio a giugno? Il mio contratto scade alla fine della stagione, e questa è l'unica certezza. Non parlo con nessuno, l'unico club con cui sto negoziando è il Genoa per discutere l'estensione del contratto. Vedremo se riusciremo ad aggiustarlo. Sono stato qui per quattro anni".