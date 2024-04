Lazza, polemica per il coro sui napoletani in Milan-Roma. La difesa social: 'Niente odio, solo ironia calcistica'

Da sempree appassionatissimo di calcio, il noto cantante(TheLazzinho) era presente a San Siro per la super sfida di andata dei quarti di Europa League poi persa 1-0 contro la. Il rapper è diventato suo malgrado uno dei protagonisti del post-partita della gara perché durante la ripresa, nel corso di una pausa di gioco in cui i giallorossi a suo dire stavano perdendo tanto tempo, ha intonato insieme alla curva rossoneraIl noto rapper era presente nella Front Row Experience, un box per ospiti speciali ideato dal club rossonero per vivere l'adrenalina e le emozioni della partita in un modo mai fatto prima praticamente in mezzo fra le due panchine, ma le telecamere che stavano riprendendo la gara lo hanno pizzicato in un momento particolare.che ha suscitato una reazione furente del popolo partenopeo nei suoi confronti a mezzo social.

E proprio attraverso la propria pagina instagram Lazza si è poi giustificato, a modo suo, senza però scusarsi di quanto fatto, ma spiegando il suo pensiero: ", che sono un appassionato di calcio come la maggioranza degli Italiani non è un segreto. Che sono un tifoso del Milan come una parte (la più bella) di questi appassionati non è certo un segreto! Ma da qui a costruire un caso su un semplice coro sulla perdira di tempo per lo più senza nessuna parola offensiva qui c’è un abisso!E chi pensa il contrario mi sa che ha il cervello un po’ troppo confuso! Entrando nel dettagli i napoletani sanno bene la stima e l’affetto che provo per loro eE forse è porprio questo il bello! Detto questo io faccio musica non dimentichiamolo mai! Concludendo rispondo a tutti i miei amici napoletani che da ieri mi stanno prendendo per il culo per il risultato…