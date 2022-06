Diletta Daolio, fidanzata di Manuel Lazzari, ha accettato la proposta di matrimonio dell'esterno della Lazio. I due si sposeranno presto, dopo un fidanzamento iniziato nel 2014 e la nascita della piccola Sofia lo scorso anno, ma la data delle nozze non è ancora nota. L'annuncio è arrivato via social: "Ho detto sì!' la didascalia dello scatto pubblicato da Diletta su Instagram.



Scorri la nostra gallery per vedere le migliori foto fi Diletta!