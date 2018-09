Manuel Lazzari è stato uno dei migliori in campo di Torino-Spal, il terzino della formazione ferrarese, per tutta la partita, è stato una costante spina nel fianco della difesa granata mettendo in grande difficoltà Ola Aina.



Lazzari, nella sessione di mercato appena conclusa, era uno degli obiettivi di mercato del Torino. Il direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi, lo aveva trattato con il club di Ferrara ma le alte richieste economiche della società biancoazzurra avevano fatto tramontare la trattativa. Il terzino continua però a piacere in casa Torino e il prossimo anno potrebbe riaprirsi la trattativa.