Torna l'appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', la nuova rubrica di Calciomercato.com. Oggi andiamo a scovare aneddoti e curiosità sul derby di Torino, in programma questa sera alle 20.45. Dal rito propiziatorio al Caffè Torino al recordman di presenze in panchina: Trapattoni o Radice? Poi la goleada granata e il duello a suon di reti tra Boniperti e Pulici. Scopri le 5 cose che non sai del derby di Torino nel nostro approfondimento video!