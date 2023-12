Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", la nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento oggi ci finisce Tiago Djaló, il difensore del Lille ai box per un grave infortunio che l'Inter ha "prenotato" a zero, come fatto brillantemente con Marcus Thuram.



Scoprite con noi cinque curiosità su Djaló nella nostra gallery!