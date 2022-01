Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi Matthias Ginter, difensore centrale del Borussia Mönchengladbach seguito dall’Inter. Il centrale tedesco non rinnoverà il proprio contratto, può arrivare a zero a giugno.





Scoprite con noi cinque curiosità su Ginter nella nostra gallery!