Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", la rubrica di Calciomercato.com che va alla scoperta dei protagonisti presenti e futuri della nostra Serie A. Oggi i riflettori sono puntati su Christian Gytkjaer, 5 gol in 4 partite nei playoff di Serie B vinti dal Monza: potrà essere lui a ripercorrere le orme di Antenucci e Caputo dopo la promozione in massima serie?



Scoprite con noi cinque curiosità su Gytkjaer nella nostra gallery!