Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", la nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi, primo colpo del Milan per la prossima stagione. Nella gallery scopriamo cinque curiosità sul giovane francese!Kalulu (ri)partirà dall'Italia: l'ultima gara ufficiale giocata dal francese, infatti, risale al 10 marzo. Con il suo Lione U19 sfidò l'Atalanta a Coverciano in una gara valevole per gli ottavi di finale di Youth League. La spuntarono gli ospiti ai rigori.