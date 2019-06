Primo appuntamento con "Le 5 cose che non sai di...', nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento Valentino Lazaro, centrocampista di fascia classe 1996, nato come trequartista, che l'Inter sta trattando. Cresciuto nel Salisburgo, gioca in Germania, nell'Hertha Berlino dall'agosto 2017. Per il suo cartellino il club della capitale tedesca chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro più bonus, l'offerta al momento non supera, tutto compreso, 18-19 milioni di euro. Si tratta, con il giocatore che spinge per trasferirsi a Milano, all'Inter, lui che qualche anno fa è stato corteggiato e trattato dai rivali del Milan.