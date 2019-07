Nuovo appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente di ingrandimento oggi finisce Romelu Lukaku, attaccante belga classe 1993, in uscita dal Manchester United, che ha deciso di non puntare più su di lui. Corteggiato dall'Inter per volontà di Antonio Conte, l'ex punta dell'Anderlecht è diventato, negli ultimi giorni, la prima scelta della Juventus, che sta lavorando a uno scambio con Paulo Dybala. La sua valutazione è superiore a 80 milioni di euro.