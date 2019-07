Sesto appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', nuova rubrica di Calciomercato.com. L'uomo del giorno è Gianluca Mancini, nuovo difensore della Roma. Il giocatore, prelevato dall'Atalanta per circa 25 milioni di euro tra prestito e riscatto, ha scelto di trasferirsi in giallorosso dopo l'ottima stagione disputata a Bergamo sotto la guida di Gasperini. Mancini raccoglie quindi il testimone di Manolas che nelle scorse settimane ha lasciato la Roma per trasferirsi al Napoli ed è pronto a mettersi agli ordini del neo-tecnico Paulo Fonseca.