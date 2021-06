Torna l'appuntamento con le "", rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi, ct dell'Ungheria capace di fermare sul pari la Francia campione del Mondo in carica. Scoprite con noi cinque curiosità su di lui nella nostra gallery!cresce nelle giovanili del Torino, con cui esordisce in Serie A nel 1984. Successivamente, da giocatore, approda in serie minori con Campania, Catanzaro e Brescia. Nel 1993 si trasferisce alla Sampdoria e dopo due stagioni vola in Messico, al Club América, dove è allenato da. Vola quindi in Germania, all'Eintracht, prima delle esperienze con Piacenza, Ospitaletto e Salò. Dell'anno vissuto agli ordini di Bielsa racconta: "Per me è un punto di riferimento. Mi colpì immediatamente il suo modo così ossessivo di intraprendere un ruolo, quello di allenatore, che adesso è anche il mio. Era la prima volta che vedevo un approccio del genere. Non l'ho mai scordato e ho capito, vivendola, quella passione, quelle emozioni che riusciva a trasmettere".