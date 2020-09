Torna l'appuntamento con le, rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi, attaccante classe 1994 a un passo dalla Lazio. Scoprite con noi cinque curiosità sul bomber kosovaro nella nostra gallery!La sua infanzia è segnata dalla guerra: a 6 anni scappa dal Kosovo all'Albania per sfuggire ai soldati serbi. Anni più tardi racconterà: "Stavamo in una casa in 50-55 persone, abbiamo dovuto dormire su bottiglie in cantina per due giorni. Avevamo due litri di latte ogni giorno per sfamare 50 persone. Eravamo bambini e, quando chiedevamo del cibo, le nostre madri piangevano perché non avevano niente da darci. Mangiavamo pane e cipolle mattina, pranzo e cena".