Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi, attaccante 17enne del Bayern Monaco in gol ieri contro la Lazio. one. Scoprite con noi cinque curiosità su di lui nella nostra gallery!Jamal nasce in Germania da padre anglo-nigeriano e madre tedesca, ma all'età di 8 anni si trasferisce in Inghilterra, dove entra a far parte del settore giovanile del Chelsea. Nel luglio 2019 torna in Germania, acquistato dal Bayern Monaco.