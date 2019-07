Terzo appuntamento con "Le 5 cose che non sai di...', nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995, sei presenze con la nazionale maggiore francese dopo una lunga militanza nelle selezioni giovanili. E nuovo giocatore della Juventus: dopo la naturale scadenza del contratto con il PSG, Rabiot ha firmato un quadriennale con i bianconeri ed è pronto per la sua nuova avventura in Italia.