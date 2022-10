Scoprite con noi cinque curiosità su Radonjic nella nostra gallery!

Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", la rubrica di Calciomercato.com che va alla scoperta dei protagonisti presenti e futuri della nostra Serie A. Oggi i riflettori sono puntati su, in gol nella vittoria del Torino in Coppa Italia sul Cittadella con un bolide dalla distanza e capace di accendere la fantasia dei tifosi con giocate improvvise anche se discontinue. Un personaggio tutto da scoprire.