Nuovo appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente di ingrandimento oggi finisce Alexis Sanchez, attaccante pronto a iniziare la sua nuova avventura all’Inter. Ex Arsenal e Barcellona tra le altre, il cileno è in arrivo a Milano agli ordini di Conte dal Manchester United in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.