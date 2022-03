Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi su Mile Svilar, il portiere del Benfica che piace tanto alla Roma. Il club giallorosso è pronto a prenderlo a parametro zero per affiancarlo a Rui Patricio. Un anno da vice e poi, forse, i gradi da titolare. Per lui la Roma ha pronto un quinquennale.



Scoprite con noi cinque curiosità su Svilar nella nostra gallery!