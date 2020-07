Torna l'appuntamento con le "", la nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi, attaccante nigeriano del Lille seguito con particolare interesse del Napoli. Scoprite con noi cinque curiosità su di lui nella nostra gallery!Cresciuto in Nigeria, perse la madre quando era molto piccolo. Suo fratello, anch'egli attaccante, abbandonò il calcio per sostenere economicamente la famiglia. Il piccolo Victor, in seguito, lo aiutò vendendo l'acqua per strada.