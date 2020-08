Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, finale di Champions League in programma questa sera alle 21.00 al Da Luz di Lisbona. Scoprite con noi cinque curiosità sul match nella nostra gallery!L'emergenza Covid ha obbligato la Uefa a organizzare la prima finale di Champions a porte chiuse: la premiazione sarà tuttavia classica, con la consegna di trofeo e medaglie da parte del presidente Ceferin. I protagonisti, dirigenti Uefa e calciatori, potranno non indossare le mascherine in quanto tutti negativi ai test.