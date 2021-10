Ricchi e famosi in trasferla ai Caraibi. lraccontati in esclusiva dal dossiere dell'Espresso oggi in edicola svelato i retroscena sui conti offshore legati a tanti nomi del mondo del calcio, da, daanche il super agente, tra gli altri di Ibrahimovic e Donnarumma, MinoPer Roberto Mancini la base di partenza è un aereo, un Piaggio acquistato per 7 milioni di dollari e che è di proprietà della Bastian Asset Holdings, una società delleche il ct controlla dal dicembre 2008. In questa società nel 2009 arriva un prestito da 3,5 milioni di dollari erogato da una società con sede a Zurigo e che in pegno ottiene proprio quel velivolo e le quote della Bastian Asset Holdings. Un pegno che viene eliminato da Mancini nel 2009 quando poi chiede tramite lettera di avvalersi dellovoluto dall'allora ministro Giulio Tremonti che sanava e garantiva la non punibilità dei reati tributari dietro il pagamento di una quota forfettaria pari al 5% dei beni detenuti all'estero. Quell'aereo era l'unico asset della BAH che quindi oggi sarà liquidata mentre Mancini e il suo avvocato non hanno voluto rispondere alle domande dei giornalisti.Alleha sede anche la Crewborne Holdings Limited costituita nel 1998 che fa capo ainsieme alla Belvedere Investments Limited che è la fiduciaria della prima sempre per contro del Gianluca Vialli Family Trust. Due società che vedono negli anni un forte giro di prestiti che salgono dai 319 mila euro del 2009 fino ai 4,1 milioni nel 2012. Secondo l'Espresso sonocon il flusso di denaro che però finanzia successivamente la Fish Eagle Trading e Serivicos costituita invece nel paradiso fiscale di Madeira. Dai bilanci della prima società emergono infine investimenti anche nel fondo Bc European Capita VIII che è gestito da BC Partners, lo stesso fondo che voleva acquistare l'Inter dalla famiglia Zhang. Vialli, a differenza di Mancini si è difeso dicendo che essendo un cittadino britannico, i suoi "business investments sono "registrati e gestiti" rispettano le norme fiscali.è invece legato alla Vapia Limited, altra società delle Isole Vergini Britanniche a cui si affianca poi Vapia I.L.P una sorta di srl con sede a Londra. La seconda è definita come "dormiente" mentre la prima come "designated member" della seconda ovvero con funzioni come quella di nominare il revisore dei conti. Il capitale offshore della società caraibica era invece schermato da altre due socità che detengono fiduciariamente per conto di. Il problema secondo la fiscalità spagnola è che nessuno fra Real Madrid e tv ha pagato in Spagna tasse per una cifra così alta.Nelle carte dei Pandora Papers spunta il nome diche nel suo pellegrinaggio in giro per il mondo da allenatore ha creato una sorta di ragnatela di società. La più importante è a Dubai dove oggi vive e si chiama Rawasawa Trust in cui Zenga ha trasferito tutte le proprietà dei suoi bene perchéche va da Londra a Montecarlo, ma che si estende anche oltre l'Oceano Atlentico e finisce nelle Isole Vergini Britanniche.hanno come unico beneficiario Mino Raiola e di cui il procuratore è prima di tutto controllore, ma anche amministratore. A queste si aggiungonoentrambe di Londra, e anche, entrambe di Montecarlo.